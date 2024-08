Singlowe zmagania tenisistek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu to już historia. Iga Świątek w czwartek przegrała z Qinwen Zheng w półfinale, ale w piątkowej rywalizacji o brązowy medal rozbiła Annę Karolinę Schmiedlovą 6:2, 6:1 i spełniła swoje marzenie, zdobywając krążek imprezy czterolecia. W ciągu 24 godzin łzy smutku zamieniły się w łzy szczęścia. W sobotnim finale Chinka zmierzyła się z Donną Vekić.

Górą była Zheng, która nie dała oponentce szans, wygrywając 6:2, 6:3. Pierwszy set był bardzo jednostronny. Pogromczyni naszej rodaczki szybko przełamała na 2:0 i mimo, że to Chorwatka miała trzy pozostałe break pointy w tej partii, bo nie można było odeprzeć wrażenia, że jest po prostu zbyt zmęczona, by zdobyć złoto. Druga odsłona rywalizacji również zaczęła się od breaka na 2:0 na korzyść Chinki. Mimo zrywu Chorwatki na 2:2 i podniesienia poziomu gry, 21-latka urodzona w Shiyan zadała decydujący cios na 5:3 i serwowała po tytuł olimpijski. Nie zadrżała jej ręka, wygrała gema numer 9 do piętnastu i została mistrzynią.