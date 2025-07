Historyczna wiktoria Świątek, Samsonowa rozbita w 70 minut. A później Rosjanka wypaliła

W środę 9 lipca Iga Świątek może dokonać rzeczy historycznej - po raz pierwszy w karierze awansować do półfinału Wimbledonu. Stanie się tak, jeśli na korcie numer 1 pokona Rosjankę Ludmiłę Samsonową, dla której to... pierwszy ćwierćfinał Wielkiego Szlema w ogóle. Początek tego spotkania o godz. 14.

Według przedmeczowych wyliczeń sztucznej inteligencji, Polka ma 78 procent szans na wygraną, Rosjanka - tylko 22. Gdyby spojrzeć na ich bezpośrednie potyczki w przeszłości, sytuacja się nie zmienia. Grały ze sobą cztery razy, cztery razy górą była Polka. Tylko pierwsze z nich było długie, trzysetowe - trwało ponad trzy godziny: trzy lata temu w Stuttgarcie. Później Polka wygrywała łatwo, w Dubaju, Pekinie i Nowym Jorku.

I choć najmniej gemów Rosjanka ugrała w Dubaju, zaledwie jeden, to najkrótsze było to w stolicy Chin. Trwało tylko 70 minut, Iga wygrała swój pierwszy tytuł WTA 1000 w 2023 roku i zaczęła pogoń za Aryną Sabalenką. By jednak miesiąc później odebrać Białorusince utraconą pozycję i zostać najlepszą zawodniczką świata w całym sezonie.

Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa 4:0. Piąte starcie w Londynie, dla obu szansa na historyczny sukces w Wimbledonie

Aryna Sabalenka goniła wtedy Igę Świątek przez kilka miesięcy. Była o włos od przejęcia fotela liderki rankingu już podczas French Open, ale w półfinale jej plany pokrzyżowała Karolina Muchova. A później w półfinale Wimbledonu - Ons Jabeur.

W końcu jednak Białorusince ta sztuka się udała, już podczas US Open, gdy w czwartej rundzie Polkę po raz kolejny "dopadła" Jelena Ostapenko. Sabalenka nie musiała już nawet w Nowym Jorku wygrać, choć przegrany przez nią finał z Coco Gauff sprawił, że Iga odzyskała jeszcze nadzieje na odzyskanie pozycji przed końcem roku.

Potrzebowała jednak wielkiego sukcesu, a do tej pory nie wygrała w sezonie żadnego turnieju WTA 1000. W Dubaju w finale uległa Barborze Krejcikovej, w Madrycie - Sabalence.

W stolicy Chin grała zaś znów znakomicie. Jedyne problemy miała w ćwierćfinale z Caroline Garcią, ale też Francuzka doskonale serwowała. 16 asów w meczu ze Świątek - to zdarza się rzadko, w tym roku udało się w Dosze jeszcze Lindzie Noskovej. Polka jednak wygrała, w półfinale przerwała serię 16 zwycięstw Gauff, pokonała Amerykankę 6:2, 6:3.

W finale trafiła na Samsonową, której gra jakby jej pasowała. Dla Rosjanki awans do decydującej potyczki już był wielkim wyczynem, co potwierdziło zresztą starcie o tytuł i ponad 1,2 mln dolarów nagrody.

Finał był tylko ukoronowaniem wspaniałej dotychczasowej gry. Dowodem, że ze Świątek nic złego się nie dzieje.

Rosjanka, która w półfinale ograła Jelenę Rybakinę, nie miała nic do powiedzenia. Nie dlatego, że sama obniżyła poziom. To Polka byłą perfekcyjna do bólu, w pierwszym secie nie popełniła żadnego niewymuszonego błędu. Wygrała 6:2, drugiego zresztą tak samo. Od przełamania na 3:1 obie zmierzały już do końca spotkania.

Iga Świątek z trofeum po pokonaniu Ludmiły Samsonowej w Pekinie

Iga wygrała tytuł, odrobiła cześć strat do Sabalenki, zostało między nimi 630 punktów. Niedługo później w Cancun rzeczywiście odebrała "jedynkę" Sabalence - wygrywając turniej w zimnie, wietrze i deszczu. Jako jedyna poradziła sobie z tymi warunkami.

Ciekawe było jednak coś innego. Samsonowa zakwalifikowała się do turnieju WTA Elite Trophy w Chinach, dla zawodniczek spoza WTA Finals. I w Zhuhai, przed pierwszym starciem, wypaliła, zapytana o "światową jedynkę:

Iga. Na sto procent. Czuję, że to ona jest prawdziwym numerem jeden

Dziś Świątek na pozycję numer jeden nie ma żadnych szans, wątpliwe też, by sztuka dogonienia Białorusinki udała się jeszcze w tym sezonie. Choć nie jest to niemożliwe. Jeśli Polka wygra Wimbledon, a w finale pokona Sabalenkę, będzie miała w rankingu Race stratę niespełna dwóch tysięcy punktów. A to on oddaje sytuację w 2025 roku.

Iga Świątek

Ludmiła Samsonowa