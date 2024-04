XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się w piątek 26 lipca i potrwają do niedzieli 11 sierpnia tego roku. Podczas swojej wizyty w Studiu PAP, która miała miejsce w środę, minister sportu i turystyki Sławomir Nitras został zapytany o to, jak wygląda kwestia przygotować reprezentantów Polski do walki o medale.