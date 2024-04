Historyczna porażka Świątek. Zwłaszcza jedna rzecz przykuwa uwagę

Iga Świątek przegrała półfinał turnieju WTA 500 w Stuttgarcie z Jeleną Rybakiną i niespodziewanie pożegnała się z turniejem. To nie był udany mecz w wykonaniu Polki, która od początku miała problemy. Niezbyt pocieszający jest fakt, iż to pierwsza przegrana naszej tenisistki na kortach w Stuttgarcie. Eksperci zwrócili na to uwagę, ale zauważyli jeszcze jedną rzecz, mogącą budzić niepokój.