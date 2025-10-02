Iga Świątek nie zdołała przebrnąć przez 1/8 finału w Pekinie. W środę nasza tenisistka stoczyła zacięty bój z Emmą Navarro. Zacięty tylko w dwóch pierwszych setach. Na start Polka poległa 4:6, jednak w drugiej partii doprowadziła do remisu, wygrywając 6:4.

Niestety w decydującej odsłownie mistrzyni Wimbledonu nie ugrała ani jednego gema, przez co to Amerykanka awansowała do ćwierćfinału chińskiego turnieju. - Nie jestem kontuzjowana. Po prostu dzisiaj zagrałam źle. W drugim secie udało mi się nad tym popracować. Potem w trzecim prawdopodobnie wróciły błędy, które popełniałam na początku meczu. Nie naprawiłam złych zagrań. Wiedziałam, co robię nie tak, ale tkwiłam w tym, zamiast to rozwiązać - tłumaczyła na konferencji prasowej.

Świątek zwróciła się do hejterów. Tego się nie spodziewali

Każdy zdrowo myślący kibic wie, że porażka jest nieodłącznym elementem sportu. Niezależnie od tego, czy jest to piłka nożna, koszykówka, siatkówka lub tenis. Niestety nie każdy zdaje sobie sprawę z tego faktu. Niektórzy swoją złość i frustrację po porażkach wylewają na zawodnikach, najczęściej tych z elity danej dyscypliny.

Regularnie przekonuje się o tym Iga Świątek. Dzień po odpadnięciu z WTA 1000 Pekin wicemistrzyni światowego rankingu opublikowała kilka skandalicznych komentarzy z Instagrama, w których użytkownicy, a właściwie hejterzy, przekroczyli granicę, obrażając 24-latkę.

"Nie zasługujesz na przyjazd do Chin, wracaj do Polski. Wstyd. Naprawdę się cofasz", "Nie masz żadnej dyscypliny, żadnego talentu, żadnej zdolności do dokonywania zmian, żadnego miejsca na grę w innym stylu, żadnej siły psychicznej", "Bardzo żałosne", "Przeciętny gracz" - to tylko kilka z listy karygodnych wpisów, które nadawały się do cytowania.

W czwartkowe popołudnie Świątek zebrała krytykanckie wpisy w całość i udostępniła w swojej relacji. Dodatkowo skomentowała je następująco:

Współcześnie w sporcie to smutny element naszej rzeczywistości. Boty, zakłady bukmacherskie, ale też "fani". Warto się zastanowić, zwłaszcza, że za parę dni Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Nie da się ukryć, że w dzisiejszym świecie gwiazdy sportu muszą zmagać się z tym problemem. Wspomniany przez naszą rodaczkę Dzień Zdrowia Psychicznego wypada w piątek, 10 października. Polka niejednokrotnie - w różnych formach - podkreślała, że jest to bardzo ważny element w życiu każdego człowieka, nie tylko sportowca. W 2024 roku przekazała organizacji UNICEF Polska 200 tys. zł, a rok wcześniej 100 tys. zł. więcej, wspierając jej działalność na tej płaszczyźnie.

Iga Świątek z powodów osobistych wycofała się z WTA 1000 w Pekinie CHARLY TRIBALLEAU / AFP AFP

Iga Świątek rywalizowała z Emmą Navarro o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Pekinie Elsa AFP

Iga Świątek WU HAO PAP/EPA