Haniebne ataki na Świątek i Sinnera. Legenda wkroczyła do akcji

Iga Świątek: To był prawdopodobnie najgorszy czas w moim życiu.

"Słyszałem wiele komentarzy na mediach społecznościowych o "oszustach dopingowych" wygrywających Wimbledon i trochę smutne, że to wciąż trwa. Zanim wypowiecie jakieś bzdury, myślę, że powinniście odrobić trochę lekcji. Nawet dziesięć minut researchu. Sprawdźcie, co inni mistrzowie mówią i wiedzą o testach antydopingowych. Świątek i Sinner zostali zanieczyszczeni. To nie były substancje poprawiające wydajność " - rozpoczął.

60-latek podkreślił, że Polka i Włoch nie są wcale "oszustami dopingowymi", a swoje sukcesy zawdzięczają tylko i wyłącznie ciężkiej pracy. "Jeśli myślicie, że WADA i ITIA nie odrabiają swoich lekcji i nie sprawdzają tego, to jesteście kompletnie szaleni. Dlatego proszę, przestańcie. To dezinformacja. Oni nie są oszustami dopingowymi. Są najlepszymi graczami na świecie z jakiegoś powodu. To świetni zawodnicy, zdeterminowani i skupieni. Ich mentalna siła jest niesamowita, gdy pomyślimy, przez co przeszli. Bardzo się cieszę z ich sukcesu i uznajmy ich wielkość, zamiast ich oczerniać tylko dlatego, że wasz ulubiony gracz nie wygrał" - podsumował.