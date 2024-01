Gwiazdy bez ogródek o pomyśle WTA. Będzie miał wpływ na Igę Świątek

Teraz we wspólnym artykule zatytułowanym: "Nie pomagałyśmy w budowaniu kobiecego tenisa po to, by mógł być wykorzystywany przez Arabię Saudyjską", opublikowanym w "Washington Post", skrytykowały działaczy WTA Tour rozważających zorganizowanie finałów WTA właśnie w tym kraju .

Tenis. Zorganizowanie finałów WTA w Arabii Saudyjskiej to byłby regres

"To nie tylko kraj, w którym kobiety nie są postrzegane jako równe, to także kraj, w którym obecne jest prawo dotyczące męskiej opieki, zasadniczo czyniące kobiety własnością mężczyzn. To kraj, który kryminalizuje społeczność LGBTQ aż do możliwych wyroków śmierci. To kraj, którego długoterminowe doświadczenia w zakresie praw człowieka i podstawowych wolności od dziesięcioleci stanowią przedmiot zainteresowania międzynarodowego" - stwierdziły. I są przekonane, że "zorganizowanie tam finałów WTA nie oznaczałoby postępu, ale znaczny regres".