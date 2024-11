Taylor Fritz nie miał zamiaru milczeć po wpadce dopingowej Igi Świątek. Była trenerka Sereny Williams reaguje na wpis Amerykanina

"To, co doprowadza mnie do szału w takich sytuacjach (jeśli chodzi o X), to nie same przypadki. Trudno jest dokładnie wiedzieć, co się stało / wszystkie szczegóły w tych konkretnych przypadkach, więc spekulacje nie są moją ulubioną rzeczą do zrobienia. W porządku jest mieć własne szczere opinie, ale to, czego nie mogę pojąć i co jest tak denerwujące dla mnie jako gracza, to NIEWYOBRAŻALNA stronniczość ze strony tenisowej publiczności. Jeśli to rywal zawodnika, którego wspierasz, ma pozytywny wynik testu, to jesteś w drużynie “nazwijmy go doperem / oszustem / zhańbmy go tak bardzo, jak to możliwe", a jeśli chodzi o twojego ulubionego gracza, to “niewinny bez zadawania pytań". Nie jesteś w stanie usunąć własnych osobistych uprzedzeń i sformułować dla siebie wykształconej i uczciwej opinii? Nawet jeśli jako gracz możesz udowodnić swoją niewinność, ludzie, którzy wspierają rywali, mają uprzedzenia wobec ciebie, zawsze będą ślepo forsować narrację, że jesteś oszustem, i ten fakt naprawdę mnie zasmuca. Wszyscy niewinni gracze muszą przez to przejść" - przekazał Fritz na swoim profilu na platformie X.