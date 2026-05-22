Gwiazdor "Tańca z gwiazdami" potwierdza ws. Świątek. Brzmi jak sensacja

Iga Świątek to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych reprezentantek Polski na całym świecie. Mimo młodego wieku Raszynianka na swoim koncie ma wybitne sukcesy, o których wiele jej rywalek może jedynie pomarzyć. Jest sześciokrotną mistrzynią wielkoszlemową (4 razy wygrywała turniej Rolanda Garrosa, raz US Open i raz Wimbledon), sięgnęła po końcowe trofeum w turnieju WTA Finals 2023 i przez 125 tygodni nosiła miano liderki światowego rankingu kobiecego tenisa.

Obecnie 24-latka przebywa w Paryżu, gdzie już w najbliższych dniach walczyć będzie o siódme w karierze wielkoszlemowe trofeum podczas 125. edycji turnieju Ronalda Garrosa. Zanim jednak zawodniczka z Raszyna rozpoczęła zmagania o końcową nagrodę i tytuł czempionki, głośno zrobiło się o niej w Polsce.

Jacek Jeschke: "Chętnie zatańczyłbym z Igą Świątek"

W ostatnim odcinku podcastu "WojewódzkiKędzierski" u znanych dziennikarzy pojawili się triumfatorzy ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami", Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, którym towarzyszył mąż kobiety, Jacek Jeschke. Tym razem 34-latek musiał uznać wyższość swojej drugiej połówki, jednak w przeszłości program wygrywał trzykrotnie - z Anną Karczmarczyk, Anitą Sokołowską i Marią Jeleniewską.

W trakcie rozmowy Wojewódzki i Kędzierski postanowili skupić się na tanecznym show Polsatu i choć Żudziewicz i Jeschke nie tak dawno ogłosili, że odchodzą z programu, gospodarze podcastu chcieli wiedzieć, z kim tancerze chcieliby wystąpić przy okazji ewentualnego powrotu na parkiet "Tańca z Gwiazdami". Nagle do tablicy wywołana została... Iga Świątek.

"Zatańczyłbyś z Igą (Świątek - przyp. red.)?" - wypalił niespodziewanie z kierunku Jeschke Kuba Wojewódzki.

Na odpowiedź tancerza wcale nie trzeba było długo czekać. 34-latek przyznał, że gdyby była taka oferta, nie zastanawiałby się ani chwili i zawalczyłby o Kryształową Kulę u boku wybitnej polskiej tenisistki. "Jasne. (...) Nawet jakby chciała prowadzić. Moja siostra gra w tenisa zawodowo, więc znam to towarzystwo. Bardzo chętnie" - ogłosił Jeschke.

Na ten moment jednak ciężko jest sobie wyobrazić, aby Iga Świątek miała podjąć się takiego wyzwania i pójść w ślady m.in. Katarzyny Zillmann, Moniki Pyrek czy Agnieszki Radwańskiej. Raszynianka bowiem regularnie bierze udział w ważnych turniejach, a udział w programie na tym etapie kariery oznaczałby kilkumiesięczną przerwę od występów na korcie i potężny spadek w światowym rankingu.

