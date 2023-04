Wszyscy fani z niecierpliwością czekają na powrót do gry Igi Świątek po kontuzji żeber. "Będę dawała znać, jaki kolejny turniej zagram, bo to zależy od procesu zdrowienia i rekomendacji mojego teamu medycznego. Mam za sobą najlepszy zespół, więc potrzebujemy jedynie trochę czasu, by sobie z tym poradzić. To bardzo trudna decyzja, ale zdrowie jest najważniejsze. Mimo tych trudności jestem wdzięczna, że to pierwszy problem zdrowotny od dawna i że tak długo rywalizowałam w pełni sprawna. Ale taki jest sport. Czasami dzieją się rzeczy poza naszą kontrolą. Pora to zaakceptować i wrócić do pełni zdrowia tak szybko jak to możliwe" - pisała w oficjalnym komunikacie 22 marca.