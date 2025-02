Gwiazda wyeliminowana tuż przed meczem Świątek. Nie zagra z Polką w Dosze

Świątek zna już potencjalną rywalkę. To z nią może zmierzyć się w 3. rundzie WTA Doha

W 2022 roku w finale pokonała Anett Kontaveit, rok później Jessicę Pegulę, a przed rokiem Jelenę Rybakinę. To, co jest mianownikiem wspólnym dla wszystkich finałów jest to, że w żadnym z nich Świątek nie straciła ani seta. Najbliżej tego była w starciu z reprezentantką Kazachstanu, bo pierwsza partia wyjaśniła się dopiero w tie-breaku, ale w tym lepsza była raszynianka. Nie jest więc niczym dziwnym, że i teraz Świątek to główna faworytka.