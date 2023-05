Gwiazda tenisa zachwycona Igą Świątek. "Jestem pod wrażeniem"

- Jestem pod wrażeniem siłowej gry Aryny Sabalenki, jestem pod wrażeniem mentalności Igi na korcie, tego że nigdy niczego nie odpuszcza. Lubię patrzeć, jak Petra Kvitova wykonuje szalone zagrania, nie zważając na to, w jakim miejscu kortu stoi. Lubię oglądać to, czego sama nie mam. To przeciwieństwa mojej gry - powiedziała Tunezyjka.

Ons Jabeur przed French Open: "Na mączce nie potrzebuję rytmu meczowego"

- Uważam, że kobiecy tenis w ogóle jest bardzo ciekawy. Bez względu na to, kto gra, jeśli jesteś prawdziwym fanem tej dyscypliny, będziesz cieszyć się meczem 500. rakiety świata z 50. Bardzo miło jest widzieć, jak inni próbują rzucić wyzwanie najlepszym graczom. Ci, którzy teraz są na górze, też kiedyś to robili, pisząc piękną historię - barwnie określiła przemiany pokoleniowe w sporcie.

Doskonale czuje się na kortach ziemnych, choć we French Open osiągała w karierze najgorsze wyniki, porównując z pozostałymi Wielkimi Szlemami. W Paryżu nie znalazła się jeszcze nawet w ćwierćfinałach. - Kocham mączkę ceglaną, uwielbiam na niej występować. To prawdopodobnie jedyna nawierzchnia, na której nie potrzebuję rytmu meczowego, aby grać dobrze, co pokazałam w Charleston (wygrała tam turniej - przyp. red.). Może mnie martwić to, czy będę w stu procentach gotowa fizycznie. Jeśli tak będzie i będę po dwóch tygodniach dobrych treningów, to myślę, że będę w stanie osiągnąć świetny wynik - zakończyła.