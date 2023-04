Gwiazda tenisa tonie w zachwytach nad Świątek. "To nieprawdopodobne"

Moim zdaniem odpowiednie podejście mentalne jest niezwykle istotne. Z roku na rok jest to coraz bardziej ważne. Iga bez wątpienia jest jedną z najlepiej przygotowanych zawodniczek jeśli chodzi o odpowiednie podejście mentalne. Szczególnie, jeśli wziąć pod uwagę jej wiek. To nieprawdopodobne, jaką przewagę ma w tym aspekcie nad rywalkami. Oglądam ją codziennie, widzę, jak przygotowuje się do kolejnych spotkań, co robi po meczach. To naprawdę piękne, widzieć jak tak młoda zawodniczka potrafi poradzić sobie z presją, być tak skupiona na swoich zadaniach

~ przyznała.