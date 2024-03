I chociaż Świątek zakończyła zmagania w Miam i, to organizacja WTA postanowiła opublikować materiał z liderką rankingu WTA w roli głównej. Ten trafił do sieci dzień po zaskakującej porażce Polki z Rosjanką i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem. Wszystko za sprawą zabawnej wpadki niespełna 23-letniej zawodniczki.

Iga Świątek zaliczyła wpadkę. Venus Williams reaguje

Na instagramowym profilu WTA pojawiło się krótkie nagranie, na którym uwieczniono udział Świątek w zabawie nazwanej "Kto to nosi?". Polka miała za zadanie na podstawie zdjęcia stroju odgadnąć, do którego z zawodników lub zawodniczek ten należał. Raszynianka jednak nie do końca zrozumiała zasady gry i myślała, że może szukać inspiracji również w świecie celebrytów.

Jako swój typ Polka podała Katy Perry, a gdy zrozumiała, że miała wymienić nazwisko tenisisty lub tenisistki, wybuchnęła śmiechem. "Myślałam, że to celebrytki. Okej, to nie jest Katy Perry. To oczywiście Venus Williams. (...) Ale szczerze mówiąc, Katy Perry mogłaby to nosić" - dodawała.