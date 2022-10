Gwiazda serialu "Przyjaciele" odpowiedziała na zaczepkę Świątek

"Zaczekaj... nie byłam przygotowana" - napisała w swoim poście Courtney Cox. Serialowa Monica na nagraniu nie radzi sobie najlepiej z rakietą, a jej tenisowy partner jest wyraźnie lepszy.

Pod postem pojawił się zabawny komentarz Igi Świątek, która napisała: "Gdybyśmy grały razem w parze, żadna z piłek by Cię nie uderzyła... tak tylko mówię". Aktorka natychmiast odpowiedziała i zaprosiła tenisistkę do wspólnej gry.

Ich krótka wymiana spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem fanów, którzy także włączyli się do dyskusji. Jedna z nich stwierdziła nawet, że mogłyby wygrać znany z serialu "Puchar Gellerów", bardzo cenny dla granej przez Cox postaci.

Czytaj także: Brudne triki Igi Świątek? Rosjanie szukają afery

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.