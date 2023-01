Nasza reprezentantka ma za sobą już pierwsze występy w sezonie 2023. Wzięła udział w United Cup , w trakcie którego pokonała Julię Putincewą, Belindę Bencic oraz Martinę Trevisan . W półfinale imprezy przegrała z Jessicą Pegulą , co wyjątkowo źle zniosła. Kamery pokazały ją, płaczącą jeszcze na korcie.

Przed Świątek pierwsze w tym roku, wielkie wyzwanie - Australian Open. Do rywalizacji przystąpi jako zdecydowana faworytka imprezy, co nakłada na jej barki pewną presję. Czy Polka wciąż będzie tak wyraźnie dominować? To pokaże czas, a Justine Henin jest zdania, że mimo swojej wielkiej klasy nadal ma ona nad czym pracować.