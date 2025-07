Gwiazda odpada z Wimbledonu, zawód Polki. Łatwiejsza droga dla Świątek. Sensacyjny rezultat

Podobnie jak podczas losowania Roland Garros, także i tym razem, na Wimbledonie, Marta Kostiuk widniała na potencjalnej ścieżce Igi Świątek podczas trzeciej rundy wielkoszlemowych zmagań. W Paryżu do polsko-ukraińskiego starcia nie doszło. Ukrainka sensacyjnie uległa w pierwszej rundzie kwalifikantce - Sarze Bejlek . Był to ogromny zawód dla podopiecznej polskiej trenerki - Sandry Zaniewskiej. Przed rywalizacją w stolicy Francji błyszczała bowiem w Madrycie u Rzymie, toczyła zacięte batalie z Aryną Sabalenką.

Rozstawiona z "26" zawodniczka źle weszła w pojedynek, od razu dała się przełamać do 15. W następnych minutach, mimo że reprezentantka Słowenii miała piłkę na 3:1, doszło do przełamania powrotnego. Po pięciu rozdaniach to Kostiuk znalazła się na prowadzeniu. Decydującej momenty przypadły na ósmego i dziewiątego gema. Najpierw Marta powróciła ze stanu 15-40 i doprowadziła do kolejnego breaka. Później przy stanie 5:3 wyserwowała sobie zwycięstwo w premierowej odsłonie, chociaż nie było o to wcale łatwo. Musiała bronić dwóch piłek na przełamanie. Ostatecznie wykorzystała trzeciego setbola i zamknęła partię wynikiem 6:3.