Iga Świątek z meczu na mecz potwierdza, że na mączce w Paryżu czuje się jak ryba w wodzie. Nasza najlepsza tenisistka ma za sobą już pięć zwycięstw w wielkoszlemowym turnieju Roland Garros. We wtorek (04.06) raszynianka bez większych problemów rozprawiła się z czołową tenisistką kobiecego touru Marketą Vondrousovą 6:0, 6:2. Reprezentantka Polski do zwycięstwa potrzebowała zaledwie 62 minut. Po wszystkim podziękowała publiczności za wsparcie.

