Grube miliony tylko na papierze. Tyle Świątek faktycznie dostanie za triumf

Iga Świątek w sobotnie popołudnie przeszła do historii tenisa jako pierwsza singlistka z naszego kraju, która wygrała Wimbledon. Polska zawodniczka w ekspresowym tempie pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 - zajęło jej to jedynie 57 minut. Tak wyraźnej dominacji jednej z finalistek na Wimbledonie nie oglądaliśmy od lat - ostatni finał The Championships, który zakończył się dokładnie takim samym wynikiem, miał miejsce... w 1911 roku, kiedy to Brytyjka Dorothea Lambert Chambers pokonała swoją rodaczkę Dorę Boothby 6:0, 6:0.