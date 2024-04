Groźne rywalki dla Igi Świątek. Wielki turniej właśnie ogłosił

Polka w zeszłym roku awansowała do finału tej imprezy, w którym okazała się gorsza od Aryny Sabalenki . Białorusinka, która triumfowała tutaj także w 2021 roku, a teraz jest numerem dwa na świecie, także ma wystąpić w stolicy Hiszpanii.

Tenis. Lista startowa w Madrycie jest bardzo silna

Teraz okazało się, że do tego grona dołączą Halep i Wozniacki. Rumunka wraca do wielkiego tenisa po przerwie spowodowanej podejrzeniami o doping. Zawodniczka wygrała jednak apelację przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu i może grać.