Zachwytu po zwycięstwie Świątek nie ukrywał Artur Gac. Obecny w Londynie dziennikarz Interia Sport podkreślił znakomitą postawę polskiej tenisistki, zwłaszcza w drugim secie wygranym przez Świątek do zera. - Uszczypnijcie mnie! Czy to był półfinał? Czy Iga Świątek w tak niewiarygodnym stylu, jeszcze zaciągając Belindę Bencic do piekarni, właśnie awansowała do finału #Wimbledon!? Nie no, moi kochani, ja chyba zapadłem w Londynie w sen marzyciela. Odrodzenie G-IGA-NTKI