Iga Świątek była jedną z faworytek do wygrania turnieju WTA 1000 w Rzymie i sprostała oczekiwaniom. Nasza gwiazda po sukcesie w Madrycie pokazała, że wciąż jest głodna zwycięstw na kortach. Z powodzeniem rywalizowała w rozgrywkach we Włoszech, aż dotarła do wielkiego finału. Tam na 22-latkę czekał pojedynek z Aryną Sabalenką . Reprezentantka Białorusi musiała odsunąć w czasie marzenia o wygraniu trofeum, bowiem liderka światowego rankingu WTA oddała jej tylko pięć gemów w spotkaniu i ostatecznie triumfowała z wynikiem 6:2, 6:3.

