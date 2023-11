Po wszystkim głos zabrał Tomasz Wiktorowski . Nie krył zadowolenia, a przy okazji odniósł się do trudnych warunkach, jakie dokuczały tenisistkom podczas zawodów w Cancun. "Pracujemy od dawna, by zaakceptować to, że trzeba czasem rywalizować w trudnych warunkach . Grać z nimi, ale nie przeciwko nim, bo gra się przeciwko rywalce" - przekonywał w rozmowie z Canal+Sport.

Iga Świątek zdobywa tytuł WTA Finals. Iga Świątek - Jessica Pegula. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Azarenka gratuluje Świątek po triumfie w WTA Finals 2023. "Świetna robota"

"Nie podzielam zdania Igi. Zachęcam ją, by - zanim zacznie komentować - dokładniej przyjrzała się, co robi WTA. Jestem w Radzie Zawodniczek, więc z radością mogę udostępnić wszystkie informacje na ten temat. Uważam, że do tej pory nie rozmawialiśmy o tym we właściwy sposób" - twierdziła Azarenka.