Gratulacje dla Świątek spływały od samego rana. Później rozbiła Bouzkovą. W szczególny dzień

Andrzej Grupa

Statystycy na całym świecie wyliczają kolejne turnieje, w których Iga Świątek wygrywa pierwsze spotkanie - dzieje się tak od czterech lat. I podobnie powinno być w Wuhanie, we wtorek Polka stanie do boju z Marie Bouzkovą. Z Czeszką rywalizowała w singlu dotąd tylko raz, za to w szczególnym dla siebie dniu. Bo obchodziła wówczas 23. urodziny, gratulacje spływały od samego rana. A przecież jeszcze dwa dni wcześniej była jedną nogą poza turniejem, który później wygrała.

Marie Bouzkova oraz Iga Świątek podczas ich jedynego dotąd singlowego starcia. Paryż 2024
Marie Bouzkova oraz Iga Świątek podczas ich jedynego dotąd singlowego starcia. Paryż 2024Mateo Villalba & AnadoluGetty Images

Iga Świątek we wtorek rozpocznie zmagania w WTA 1000 w Wuhanie - ostatnim turnieju tej rangi w całym sezonie. I zarazem turniejem ostatniej szansy dla Polki, by później w Rijadzie powalczyć jeszcze z Aryną Sabalenką o koronę dla tej najlepszej na świecie w całym roku. Choć nie ukrywajmy, będzie o to bardzo trudno, a więcej atutów ma swoim ręku Białorusinka. W tym ten najważniejszy: niemal 1,5 tys. punktów przewagi w rankingu WTA Race.

Sabalenka dopiero we wtorek pozna swoją pierwszą rywalkę - będzie nią Anna Kalinska lub Rebecca Sramkova. Sama na korcie pojawi się w środę. Dzień po Polce, która już dzisiaj, nie przed godz. 13 polskiego czasu, rywalizować będzie z Marie Bouzkovą. Kiedyś w Paryżu wspólnie trenowały, później zagrały tam jedno jedyne spotkanie singlowe. Choć niespełna rok temu stanęły też po przeciwnych stronach siatki w Billie Jean King Cup.

I zawsze dotąd górą była Iga.

    Iga Świątek kontra Czeszki. Imponujący bilans bezpośrednich starć. Bouzkova tej statystyki nie poprawia

    Z uwagi na jakość gry Polki oraz jej umiejętności, nie ma większego znaczenia, z jakiego kraju pochodzą rywalki Świątek. Zazwyczaj traktuje jest tak samo bezwzględnie, po prostu odprawia je z kwitkiem. Z Czeszkami ta statystyka jest jednak wyjątkowo dobra - licząc od najmłodszych lat, raszynianka w profesjonalnych zmaganiach wygrała 27 z 31 starć z rywalkami zza naszej południowej granicy. W tym 12 ostatnich. Jednym z nich było jej jedyne dotąd spotkanie z Bouzkovą.

    Dwie tenisistki ściskają sobie dłonie przy siatce po zakończonym meczu na korcie, obie ubrane w sportowe stroje, w tle widoczni rozmyci kibice na trybunach.
    Marie Bouzkova i Iga Świątek po ich spotkaniu w Paryżu. 31 maja 2024 rokuALAIN JOCARDAFP

    Doszło do niego 31 maja 2024 roku na Philippe Chatrier w centrum kompleksu tenisowego Rolanda Garrosa. Polka broniła tytułu, a dwa dni wcześniej jedną nogą była już poza rywalizacją, pierwszy raz w karierze mogła pożegnać się z Paryżem już na etapie drugiej rundy. Pod zamkniętym dachem nie mogła znaleźć sposobu na kapitalnie grającą Naomi Osakę, w trzecim secie przegrywała już 2:5 i 0-30. A później przy 3:5 broniła meczbola. I obroniła go, odwróciła losy spotkania, wyeliminowała Japonkę.

    Dwa dni później zmierzyła się z Bouzkovą, dla której i tak już był to turniej wyjątkowy, bo w Paryżu nigdy wcześniej nie dotarła do trzeciej rundy.

    Mecz odbył się w dniu urodzin Igi, życzenia i gratulacje spływały więc od samego rana. A Iga jak to Iga - podobnymi kwestiami zajmuje się dopiero po pracy, czyli w tym wypadku - zakończonym meczu.

    Iga Świątek — Marie Bouzkova. Skrót meczu. WIDEOAP© 2024 Associated Press

    Bouzkova zagrała wtedy bardzo dobre spotkanie, na swoim najwyższym pułapie. Dość powiedzieć, że miała dodatni bilans winnerów do niewymuszonych błędów (17:12), co też świadczy o poziomie. Niestabilny był u niej serwis, Iga momentalnie takie momenty wykorzystywała. I powiększała przewagę, w pierwszej partii było to już nawet 5:2. Chwila dekoncentracji zakończyła się przełamaniem na korzyść Czeszki, ale przy kolejknym serwisie nastąpiło potwierdzenie dominacji. 6:4 dla Polki. Druga partia była jeszcze bardziej jednostronna, Iga miała piłkę meczową na 6:1, wygrała ostatecznie 6:2. Po 93 minutach rywalizacji mogła cieszyć się z tortu urodzinowego, zakończyła mecz z bilansem 34 wygrywających zagrań i 19 błędów.

      A dwa dni później zdeklasowała Anastazję Potapową, rozbiła Rosjankę 6:0, 6:0 w zaledwie 40 minut. Po meczu, o którym będzie się mówiło także i za kilkadziesiąt lat.

      Z Bouzkovą zmierzyły się jeszcze pod koniec zeszłego roku w Maladze. Polska trafiła na Czechy w ćwierćfinale BJK Cup, ciężko było wskazać faworyta. Bouzkova niespodziewanie pokonała po trzysetowym boju Magdalenę Fręch, Świątek musiała więc wygrać z Lindą Noskovą, by drużyna kapitana Dawida Celta pozostała w rywalizacji. I tak się stało, Iga z trudem wymęczyła wygraną 7:6 (4), 4:6, 7:5.

      I mimo że spędziła na korcie niemal trzy godziny, za chwilę musiała wyjść do deblowego starcia. Ona grała wspólnie z Katarzyną Kawą, partnerką Bouzkovej była Kateřina Siniaková, jedna z najlepszych deblistek świata, dziś liderka rankingu WTA. I znów Iga okazała się lepsza, wspólnie z Kawą wygrały to spotkanie 6:2, 6:4.

      Kolejna ich potyczka już we wtorek - początek nie przed godz. 13 naszego czasu. Relacja "na żywo" na stronie Interii.

      Tenisistka w czarnej koszulce i czapce z daszkiem, trzymająca rakietę tenisową, wykonuje gest wyrażający frustrację lub zaskoczenie podczas meczu na korcie.
      Iga ŚwiątekAl BelloAFP
      Marie Bouzkova traktuje mecz z Igą Świątek w kategoriach nagrody i wyróżnienia
      Marie Bouzkova traktuje mecz z Igą Świątek w kategoriach nagrody i wyróżnieniaDAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

