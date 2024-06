Gratulacje dla Igi Świątek płyną z całego świata. Gwiazdy składają hołd Polce

Próżno było szukać ekspertów, którzy przed sobotnim finałem Rolanda Garrosa skłanialiby się ku zwycięstwu Jasmine Paolini. Nie odbierając niczego włoskiej tenisistce, powiedzieć, że Iga Świątek była faworytką, to jak nie powiedzieć nic. Liderka rankingu WTA po niesamowitym boju z Naomi Osaką rozbijała kolejne rywalki w drodze do finału, jakby to był challenger, a nie turniej Wielkiego Szlema.