Grała w finale ze Świątek, może powiedzieć "pas". Mistrzyni zakończy karierę?

Bethanie Mattek-Sands, która w marcu skończy 40 lat, największe sukcesy w karierze odnosiła w grze podwójnej. Zarówno w mikście, jak i w deblu, triumfowała w Australian Open, US Open i Roland Garros, a w bogatej kolekcji prestiżowych trofeów zabrakło jej tylko zwycięstwa w Wimbledonie. Na londyńskich kortach docierała co najwyżej do półfinału.