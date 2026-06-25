Gotuje się po porażce Świątek, mają już dość. "Obraz nędzy i rozpaczy"

Porażka Igi Świątek z Emmą Navarro (5:7, 6:2, 3:6) w pierwszym meczu turnieju WTA Bad Homburg wywołała w sieci burzliwą dyskusję. Kibice niepokoją się, że przegrana przyszła w ważnym momencie sezonu - tuż przed startem Wimbledonu (29 czerwca - 12 lipca). Dyskutują nie tylko o samym wyniku, ale też w ogóle o grze Polki. I wyciągają mało optymistyczne wnioski.

Martwią się o Świątek po porażce przed Wimbledonem. "Bolesny sezon"

Część internautów ma już dość i wprost wytyka Idze słabsze wyniki. "Obraz nędzy i rozpaczy, a winnych dalej brak", "Zapowiada się bolesny sezon dla Igi. Tu już nie ma co komentować", "Początek końca Igi - przegrany półfinał na IO. Potem było już tylko gorzej. Lała ją regularnie Ostapenko, potem doszła Rybakina i Sabalenka. Teraz regularnie przegrywa z każdą" - opisują na platformie X.

Kiedyś rywalki Igi wychodziły wystraszone meczem, teraz Iga wychodzi wystraszona

Są też kibice, którzy biją na alarm w sprawie tego, z jakimi przeciwniczkami ostatnimi czasy przegrywa Świątek. "Iga ma problemy już nie tylko z pokonaniem zawodniczek z 1. dziesiątki, ale coraz częściej i z drugiej i trzeciej" - martwi się jeden z fanów.

"Chyba najsmutniejsze jest, że Iga gra jak równa z równą z Emmą Navarro. Kiedyś wygrywała z nią sety do zera. Czy kiedyś to wróci? Mam coraz większe wątpliwości" - wtóruje mu następny.

To druga porażka Świątek z Amerykanką w dość krótkim czasie. Wcześniej Navarro wygrała w Pekinie w 2025 roku, pokonując Igę 6:4, 4:6, 6:0.

Smutne wnioski po przegranej Świątek. "Jest na ścieżce w dół"

Jest też grupa, która jest bardziej wyrozumiała. "Musimy jedno zrozumieć. Iga jak każdy sportowiec jest na ścieżce w dół. Nie ma co się na niej wyżywać", "Iga płaci cenę za lata niesamowitych, nieprzerwanych sukcesów. Chciałoby się, żeby nadal wygrywała, ale spadek formy musiał przyjść - a im bardziej wyeksploatowany zawodnik, tym trudniej do dawnej formy wrócić. Kibicujmy dalej" - czytamy w komentarzach.

W szybkim pożegnaniu z Bad Homburg starają się znaleźć choć jeden pozytyw. I doszukują się go. Opisują, że Iga będzie miała więcej czasu na aklimatyzację w Londynie, przed Wimbledonem.

"Przynajmniej w następnym sezonie nie będzie dużo do obrony" - podsumowują, ogólnie nawiązując do słabszego sezonu 3. rakiety świata.





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