Dla Świątek to spotkanie było niejako rewanżem za porażkę sprzed sześciu miesięcy w Warszawie. Francuzka była lepsza w ćwierćfinale imprezy WTA 250 BNP Paribas Poland Open, którą zresztą ostatecznie wygrała. Garcia z pewnością liczyła, że uda jej się powtórzyć to osiągnięcie, ale tym razem to Polka dość zdecydowanie była górą i już może cieszyć się z awansu do półfinału.