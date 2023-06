Gorzkie słowa po triumfie Igi Świątek. To zaczyna być dużym problemem

O ile pierwszy set należał do raszynianki, to drugi był znacznie bardziej wyrównany. Po stronie naszej zawodniczki zaczęły pojawiać się liczne błędy, dodatkowo Muchova popisała się też asem serwisowym. Druga partia więc padła łupem Czeszki. Prawdziwy dreszczowiec czekał nas w trzecim secie, w którym Iga wyrwała zwycięstwo z rąk rywalki.

Iga Świątek o emocjach w finale Rolanda Garrosa. „Nagle poczułam się zmęczona tymi tygodniami”. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Tego brakuje Świątek. Gorzkie słowa po triumfie Polki

"To nie muszą być oczywiście konkretnie Aryna (Sabalenka - red.) i Jelena (Rybakina - red.), ale ktoś, kto będzie regularny, powtarzalny, konsekwentny w dłuższym okresie . Tu nie chodzi o to, żeby półfinały zawsze oznaczały schemat 1-4 i 2-3. Nie! Ale takich turniejów musi być więcej" - dodawała Nowak.

Co się dzieje z kobiecym tenisem?

"Kto tymczasem znajduje się obecnie w czołówce? Kasatkina, którą cenię za rozsądne wypowiedzi, ale drugim podaniem ledwie przekracza ponad 100 km/h? No przecież to w szpilkach można podejść i skończyć! Jabeur, której slajs leci tak długo i wolno, że z tym Steffi (Graf - red.) sprzed 30 lat w ogóle nie ma go co porównywać? Gauff, którą nie wiem jakim cudem zestawiano jeszcze niedawno z siostrami Williams, a dziś widać, jak kolosalna jest między nimi różnica?" - punktowała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Nowak.