Gorzkie słowa Igi Świątek. Trudno jej było o tym mówić. "Aż mnie bolało"

Na pewno ta praca na nogach nie była idealna, bo jakbym pracowała tak jak zazwyczaj, to inaczej by się ten mecz potoczył. Ale też byłam pod dużą presją z uwagi na to, jak grała moja przeciwniczka. Od początku grała na sto procent i czasami wchodziły jej takie piłki, które były strzałami. Zwykle dziewczyny trafiają tak kilka razy na mecz, a ona grała tak od początku do końca. Faktycznie to mogło spowodować, że się spięłam, wycofałam i nie do końca dobrze pracowałam na nogach, ale starałam się robić to dobrze. Nie do końca czułam punkt zaczepienia

~ oznajmiła liderka światowego rankingu WTA.