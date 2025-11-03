Iga Świątek po raz piąty w swojej karierze bierze udział w turnieju WTA Finals. Polka triumfowała w zawodach kończących sezon w 2023 roku i teraz także ma chrapkę na końcowe zwycięstwo. W sobotę (1 listopada) na inaugurację zmagań w Rijadzie rozbiła Madison Keys 6:1, 6:2.

Polka w grupie imienia Sereny Williams rywalizuje także z Jeleną Rybakiną i Amandą Anisimovą. W poniedziałek (3 listopada) zmierzyła się z Kazaszką. Było to ich jedenaste starcie w karierze, a piąte w 2025 roku. Świątek triumfowała sześciokrotnie i wygrała wszystkie pojedynki w tym roku.

Świątek przegrywa w Rijadzie. Jest komunikat organizatorów

Iga Świątek bardzo dobrze rozpoczęła poniedziałkowe starcie z Kazaszką. Szybko wyszła na prowadzenie 3:0. Kluczowy dla losów inauguracyjnej partii był drugi gem, kiedy przełamała serwis rywalki. Dzięki temu wygrała seta 6:3. Polka miała 90 procent wygranych piłek przy pierwszym podaniu (Rybakina 69 proc.).

W drugim secie role się odwróciły i to Kazaszka szybko wyszła na prowadzenie 3:0. Świątek miała problemy przy własnym serwisie, a te skrzętnie wykorzystała rywalka, która triumfowała 6:1. Tak więc o wszystkim decydowała trzecia odsłona.

Już na samym początku trzeciego seta Świątek straciła własne podanie i w dalszym ciągu miała wielkie problemy. 24-latka była rozbita, a Kazaszka grała jak z nut. I to ona ostatecznie triumfowała 3:6, 6:1, 6:0.

Chwilę po meczu na profilu WTA na portalu X.com (dawniej Twitter) pojawił się komunikat.

Niesamowity powrót

Przed paniami jeszcze jedno starcie w fazie grupowej. Świątek zagra z Anisimovą, a Rybakina z Keys. Te mecze odbędą się w środę (5 listopada). Relacje tekstowe "na żywo" z WTA Finals możecie śledzić w Interii Sport.

Iga Świątek (POL) - Elena Rybakina (KAZ). Skrót meczu. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek podczas WTA Finals w Rijadzie ARTUR WIDAK / NurPhoto AFP

Iga Świątek podczas WTA Finals 2025 Photo by STR / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Iga Świątek Artur Widak AFP