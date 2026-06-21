Gorąco za plecami Świątek. Czeszka triumfuje. To już tylko 150 punktów

Iga Świątek nie rozgrywa dobrego sezonu. Najlepszym tego odzwierciedleniem jest pozycja Polki w rankingu WTA Race. Nasza gwiazda w tym momencie plasuje się w nim dopiero na 11. miejscu ze stratą niecałych stu punktów do zamykającej pierwszą dziesiątkę rewelacji sezonu - Sorany Cirstei.

Gdyby w tym momencie miały zostać zamknięte listy do turnieju WTA Finals Świątek w gronie uczestniczek by nie było. Czasu na poprawienie pozycji jest jednak bardzo dużo, a w poprzednim sezonie Idze w tym kontekście bardzo pomogła rywalizacja na kortach trawiastych.

Świątek czuje oddech Noskovej. Minimalna różnica

W Bad Homburg przegrała w finale, a Wimbledon wygrała. Wobec tego presja w tym sezonie będzie gigantyczna. Sytuacja Igi w kontekście rywalizacji w rankingu Race została utrudniona dodatkowo w niedzielę. Tego dnia w Berlinie zaplanowany był finał turnieju WTA 500, a na korcie miały stanąć Jessica Pegula i Linda Noskova.

Nie bez kłopotów, ale panie ostatecznie wyszły na kort. Lepiej rywalizację rozpoczęła Czeszka. Noskova szybko przełamała Pegulę. Później tę przewagę oddała, ale ostatecznie wygrała kluczowego - dziesiątego gema, a co za tym idzie także seta po wykorzystaniu czwartej piłki setowej na 6:4.

W drugiej partii od początku wszystko wskazywało na tie-breaka. Panie bardzo pewnie wygrywały swoje gemy serwisowe, aż do stanu 3:3. Wtedy lepszego gema returnowego rozegrała Pegula. Amerykanka przełamała przeciwniczkę i wygrała tego seta 6:3. W trzeciej - decydującej partii Pegula zaczęła źle.

Czwarta rakieta świata straciła podanie już w pierwszym gemie serwisowym i tej zaliczki Noskova już nie oddała. Czeszka wygrała 6:3 i mogła cieszyć się z końcowego triumfu. Jej wygrana w berlińskiej imprezie oznacza, że Noskova awansowała na 12. miejsce w rankingu race. Strata Noskovej do Świątek wynosi już tylko 150 punktów.

Tenis. Iga Świątek - wiceliderka rankingu WTA KENA BETANCUR / AFP AFP





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