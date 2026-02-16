Gorąco ws. kary dla Świątek. Nagle te słowa Gauff. Amerykanka się nie wahała

Iga Świątek jeszcze przed startem sezonu zapowiadała, że w tym roku jej kalendarz startowy zostanie zmodyfikowany i odpuści kilka turniejów. - Nie będę już w przyszłym roku patrzeć na to, które turnieje są obowiązkowe i za jakie mogę dostać karę. Ułożę kalendarz tak, jak ja uważam, że powinien wyglądać - powiedziała przed startem WTA Finals 2025.

Potwierdzenie jej słów dostaliśmy błyskawicznie, bo już w drugim miesiącu rywalizacji w tym sezonie. Polka po nieudanym początku sezonu zdecydowała, że nie wystąpi w turnieju WTA 1000 w Dubaju. Jako przyczynę podała zmianę planów startowych, co jest zgodne z tym, o czym mówiła.

Gauff wprost o sytuacji Światek i Sabalenki. Te słowa mówią wiele

Ten fakt był ciosem dla organizatorów. Jeszcze większym z pewnością była informacja, że z udziału w imprezie rezygnuje także Aryna Sabalenka. O sytuacji zrobiło się naprawdę głośno, a władze turnieju milczeć nie zamierzały. - Myślę, że zawodnicy powinni być surowiej karani za wycofanie się, nie tylko grzywną, ale powinni mieć odjęte punkty rankingowe. Sama grzywna nic nie da - powiedział dyrektor imprezy [WIĘCEJ].

Temat zrobił się więc przedmiotem ogólnośrodowiskowej dyskusji pośród ludzi związanych z tenisem. O sprawę zapytana została Coco Gauff, która wobec nieobecności tej dwójki wyrasta na jedną z faworytek do triumfu. - Czy uważam, że należy zawodniczkom za to odejmować punkty? Raczej nie - rozpoczęła Amerykanka.

- Przy takim układzie kalendarza bardzo trudno będzie rozegrać wszystkie turnieje, skoro trwają dwa tygodnie. Wymagania w stosunku do tenisistów są coraz większe. Bierzesz pod uwagę kwestię wypalenia przez cały rok. Niby teraz może cię to nie dotyczyć, ale może się to na tobie odbić później - dodała, stając w obronie Świątek i Sabalenki.

Iga Świątek zrezygnowała z gry w Pekinie. W rankingu WTA straci tysiąc punktów Jason Whitman/NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek straciła pozycję liderki rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki. To nie jedyny cios dla Polki WANG ZHAO / AFP / Robert Prange/Getty Images AFP

Komunikat WTA zaskoczył Igę Świątek i Arynę Sabalenkę MARTIN KEEP / AFP / Robert Prange/Getty Images AFP

Mubarak Shannan Zayid - Alexei Popyrin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport