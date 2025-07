Iga Świątek do startu tego sezonu na myśl o rywalizacji na kortach trawiastych miała prawo czuć się mniej więcej tak, jak Daniił Miedwiediew przed wejściem na ukochaną dla Polki "mączkę". Rosjanin otwarcie mówi o swojej "nienawiści" do okresu, w którym rywalizacja toczy się na kortach ceglanych, co widać po jego wynikach. Nasza gwiazda aż tak mocnych słów nie używa, ale do tego roku widać było, że z grą na trawie jej nie po drodze.