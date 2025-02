Gorąco wokół Sinnera, znów pojawił się temat Świątek. Djoković reaguje. "Faworytyzm"

Tuż przed US Open w 2024 roku Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa poinformowała o naruszeniu przepisów dopingowych przez Jannika Sinnera. Włoch uniknął jednak zawieszenia, stracił jedynie trochę pieniędzy i kilkaset punktów w rankingu ATP. Pod koniec listopada ITIA poinformowała zaś o złamaniu przepisów dopingowych przez Igę Świątek. Polce wymierzono karę miesięcznego zawieszenia, co doprowadziło do straty fotela liderki rankingu WTA. Reklama

Ich sytuacja nie była jednak jeszcze wyjaśnione. Pozostały bowiem w tle instytucje, które mogą złożyć swoje odwołania od takich decyzji. Oczywiście krajowe agencje antydopingowe tego nie zrobiły, ale Międzynarodowa Agencja Antydopingowa była w swoim podejściu zdecydowanie bardziej restrykcyjna, a przynajmniej w sprawie Jannika Sinnera. WADA bowiem zdecydowała się złożyć odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie.

Djoković bez litości dla systemu. Serb wspomniał o Sinnerze i Świątek

Rozprawa ws. zawieszenia dla włoskiego zawodnika zaplanowana była na połowę kwietnia 2025 roku. Na dwa miesiące przed planowaną datą rozwiązania sprawy WADA ogłosiła, że porozumiała się z Sinnerem i obie strony poszły na ugodę. "Światowa Agencja Antydopingowa potwierdza, że zawarła porozumienie w sprawie włoskiego tenisisty Jannika Sinnera, na mocy której zawodnik akceptuje trzymiesięczny okres zawieszenia za naruszenie przepisów antydopingowych, co doprowadziło do pozytywnego wyniku testu na obecność clostebolu, substancji zabronionej, w marcu 2024 roku" - czytamy w oświadczeniu. Reklama

Taki wyrok nie spodobał się sporej części tenisowego świata. Swoje głosy niezadowolenia wyrazili Nick Kyrgios, czy także Stan Wawrinka, a o sprawę pytani są najwięksi. W mocnych słowach sytuację skomentował Alexander Zverev. - To dziwna sytuacja, ponieważ był to oczywiście bardzo długi proces, podczas którego najpierw został dopuszczony do walki, a potem oczywiście WADA chciała się temu przyjrzeć jeszcze raz.. Wiesz, myślę, że są dwie opcje. Albo nie ponosisz żadnej winy i nie powinieneś zostać w ogóle zawieszony. Bo jeśli nie masz winy, to nie masz winy. Nie powinieneś zostać ukarany. Ale jeśli rzeczywiście zawiniłeś, to myślę, że trzy miesiące w przypadku stosowania sterydów nie są żadnym zawieszeniem - powiedział wicelider rankingu na konferencji prasowej.

Nie zabrakło także kolejnej w ostatnich miesiącach wypowiedzi Novaka Djokovicia. - Wygląda na to, że możesz mieć wpływ na wynik postępowania, jeśli jesteś czołowym graczem i masz dostęp do najlepszych prawników. Sinner i Świątek są niewinni, zostało udowodnione. Rozmawiałem z kilkoma zawodnikami w szatni nie tylko w ciągu ostatnich kilku dni, ale także w poprzednich miesiącach. Większość z nich nie jest zadowolona z przebiegu całego procesu i nie uważa, że był on sprawiedliwy. Wielu uważa, że ​doszło do faworyzowania - stwierdził Serb na konferencji prasowej. Reklama

Były wieloletni lider rankingu ATP wrócił także do przypadku Simony Halep, która już skończyła swoją karierę. - Widzieliśmy przypadki Simony Halep, Tary Moore i innych zawodników, być może mniej znanych, którzy od lat walczyli o rozwiązanie swoich spraw lub byli zawieszeni na długi czas. Myślę, że naprawdę nadszedł czas, aby coś zrobić i zająć się systemem, ponieważ jasne jest, że struktura nie działa w odpowiedni sposób - zakończył Serb.

