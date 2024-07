Gorąco wokół Igi Świątek, porażka rozpętała piekło. "Nie powinno tak być"

Iga Świątek niestety pożegnała się już z tegoroczną edycją Wimbledonu. Polka przegrała w trzeciej rundzie Juliją Putincewą, co było jedną z największych, jeśli nie największą sensacją tegorocznej edycji tej imprezy. To oczywiście oznaczało, że pojawiła się duża fala krytyki. - Nie wiem, co się stało. U Igi zabrakło mi reakcji - powiedział na kanale Meczyki.pl Dawid Olejniczak, komentator tenisa w Polsacie.