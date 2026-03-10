12 lutego, po trzysetowym thrillerze w wykonaniu Igi Świątek i Marii Sakkari, górą była przeciwniczka naszej reprezentantki. W stolicy Kataru Greczynka pokazała, że przegrany pierwszy set jeszcze o niczym nie świadczy i na tyle wysoko zdołała zawiesić poprzeczkę w dwóch kolejnych partiach, że podopieczna trenera Wima Fissette'a nie zdołała jej przeskoczyć.

Gromy spadły na Igę Świątek. Polka wzięta w obronę przez Ostrowskiego

Już kilka dni później rozpoczynała się inna, prestiżowa rywalizacja, tym razem w tysięczniku w Dubaju. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich Polka jeszcze nigdy nie cieszyła się z końcowego triumfu (przed rokiem dotarła do ćwierćfinału), który nie mógł się zdarzyć także i tym razem. Dwa dni przed rozpoczęciem zmagań zapadła bowiem decyzja, że nasza zawodniczka opuści ten ważny rankingowo start. Identycznie uczyniła Aryna Sabalenka, przy czym Białorusinka wymówiła się kontuzją prawego biodra, a team Polki zakomunikował kwestię zmiany harmonogramu.

Krótko mówiąc stało się to, co było zapowiadane przez naszą gwiazdę, by w napiętym kalendarzu - nawet wbrew swoim ambicjom i chęci nieustannej rywalizacji - znajdować przestrzeń na spokojniejszy trening. Jak również odzyskiwanie mentalnego dobrostanu, o który ciężko w warunkach permanentnej gry o punkty.

Dzisiaj Świątek oglądamy na kortach twardych w Indian Wells, ale jej decyzja o opuszczeniu zmagań w Dubaju spotkała się z ostrą reakcją. Salah Tahlak, dyrektor turnieju Dubai Tennis Championships, po ruchach Świątek i Sabalenki zaapelował o surowsze kary niż tylko grzywny dla zawodniczek wycofujących się z turniejów. Nie spodobał mu się tryb decyzji, kontestując zasadność ich posunięć: - Powody wycofania były nieco dziwne. Iga powiedziała, że nie jest gotowa psychicznie do rywalizacji, a Sabalenka przyznała, że ma drobne kontuzje. Co do Igi zapytałem lekarza turniejowego: "czy to nie dziwne?" - zżymał się znany menedżer tenisowy, domagając się na przyszłość także drastycznego odejmowania punktów rankingowych.

Teraz mocny głos popłynął na łamach "Przeglądu Sportowego" za sprawą Pawła Ostrowskiego, jednego z najbardziej doświadczonych naszych rodzimych trenerów, pracującego z kobietami w zawodowym tourze. Były szkoleniowiec Angelique Kerber, ale także wcześniej Marty Domachowskiej, w stu procentach utożsamia się z decyzją, jaką podjęły Świątek i Sabalenka.

Sprawa Świątek przybliża rewolucję? "Nie powinno być zgody na niewolnictwo"

Do tego stopnia, że tym razem to on odpłaca Tahlakowi pięknym za nadobne, czyli mocnymi słowami na zakusy, by zawodniczki miały odejmowane na przykład 1000 lub 500 punktów. Dla nich to byłaby katastrofa: - Odpowiem na to brutalnie - totalna bzdura, każdy dyrektor to sobie może chcieć... Zawodniczka lub zawodnik, może pan to zapisać boldem czy wersalikami, zawsze są w tenisie najważniejsi. Jeżeli coś ci dolega, masz problemy, o których nie wszyscy muszą przecież wiedzieć - odwołujesz się i nie wychodzisz na kort - mówi Ostrowski.

Szkoleniowiec w całym swoim długim wywodzie w stu procentach brał stronę zawodniczek.

- Rozumiem, że gwiazdy robią na turnieju cały marketing, sesje, promocje i tak dalej, ale to nie może być rozwiązane nakazami. Nie powinno być zgody na niewolnictwo - wypalił ceniony ekspert.

I przekonywał, że ze swojej pozycji przy zawodniczkach mógł przekonać się na własnej skórze, z czym wiąże się funkcjonowanie w teamie. Szczerze dodał, że trener i właściwie każda inna osoba ma tylko namiastkę tych obciążeń, co zawodnik, który musi wyjść na kort, a ludzie zawsze oczekują powtarzalności gry na najwyższym poziomie i zwycięstw.

- To one (tenisistki - przyp.) przechodzą największe kryzysy. I jeśli ten czy inny pan bądź firmy, które wykupiły licencje na turniej, próbują zabierać komfort fizyczny lub psychiczny jedynie w imię własnych zysków, trzeba reagować. Uważam, że ten czas w WTA już w tej chwili nadszedł - podkreślił w "Przeglądzie Sportowym".

