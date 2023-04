"Nie wiem, po czym ci eksperci to wnoszą. Po tym, co widzą w telewizji? Jeśli tak, to nie wiem, czy są tak dobrymi ekspertami. Przede wszystkim cieszę się, że mogę wykorzystywać te wszystkie narzędzia, którymi pracuję, na korcie i że najczęściej przynosi to pożądany efekt. Choć są też momenty, które są ciężkie. Bez dwóch zdań to, że pracuję z Darią Abramowicz,a ona jest tak dobrym specjalistą, potrafi trafić do mnie w tym, co chce mi przekazać, sprawia, że mam duże wsparcie" - zdradziła liderka światowego rankingu.