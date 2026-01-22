Gorąco w meczu Świątek, protest rywalki. Wskazano winę Polki. 1 powód

Przekonujące - mimo drobnych problemów - zwycięstwo 6:2, 6:3 i pewny awans do trzeciej rundy Australian Open. Wydawałoby się więc, że zwycięskie starcie Igi Świątek z Marie Bouzkova, będzie tylko jednym z wielu spotkań Polki bez żadnej historii.

Ale o jednej z wymian, do której doszło na korcie w Melbourne, przez długi czas trudno będzie zapomnieć. I będzie ona zapewne - pozostając w australijskim klimacie - wracać jak bumerang.

Doszło do niej w siódmym gemie pierwszego seta, przy prowadzeniu Igi Świątek 4:2. Po jednym z zagrań Polki piłka dostała rotacji wstecznej i natychmiast wróciła na jej połowę. Wówczas obie zawodniczki pomknęły w stronę siatki.

Całe zajście wyglądało dość kuriozalnie. Nasza wiceliderka rankingu początkowo zachowywała się tak, jak gdyby sposobiła się do odbicia nadlatującej piłki. A potem zeszła z "linii strzału", bo na jej połowę wkroczyła z rakietą Marie Bouzkova, próbując jeszcze wyratować punkt, choć była z góry skazana na porażkę.

Rozwiń

Szukając ratunku, Czeszka ruszyła jeszcze w stronę sędziego Damiena Dumusoisa, prosząc o interwencję i sugerując, że Iga Świątek wystraszyła ją swoim zachowaniem. Ten jednak pozostał nieugięty i przyznał punkt Polce. Czy jednak słusznie?

Australian Open. "Nieczyste" zagranie Igi Świątek? Jej były trener mówi wprost

Dyskusja w tej kwestii rozgorzała w studiu Eurosportu, gdzie o komentarz poproszony został były szkoleniowiec Igi Świątek - Piotr Sierzputowski. A ten przyznał wprost, że jego zdaniem nie było to "czyste zagranie". Wskazał nawet dokładny powód.

Ja bym powiedział, że to wszystko byłoby czyste, gdyby Iga nie wykonała tych ostatnich trzech kroków przyspieszenia do siatki

Po czym dodał: - Iga zrywa się i biegnie do przodu. I oczywiście, to nie powinno przeszkadzać przeciwnikowi, ale ten dystans pomiędzy dziewczynami był tak mały, że chyba rzeczywiście spojrzałbym przyjaznym okiem na Marie. Nie jestem pewien, że to nie przeszkadzało jej w uderzeniu. Bo jednak człowiek się zastanawia: "Czemu ona tu biegnie? Przecież to ja mam uderzyć piłkę, nie ona. Co ja mam w tej sytuacji zrobić tak, żeby nikogo nie uszkodzić?" Bo to jest naturalne, ludzkie podejście.

Z osądem Piotra Sierzputowskiego zgodziła się w obecna wraz z nim studiu była tenisistka Paula Kania-Choduń, analizując całe zajście pod kątek Czeszki.

- Możesz przełożyć rakietę na drugą stronę, ponieważ ta piłka wracała. Więc jak dla mnie, Bouzkova powinna mieć przestrzeń do zagrania lub zbicia. Wiadomo, że to była ultratrudne, bo ta piłka dostała niesamowitej rotacji i bardzo szybko wróciła. Ale powinna mieć przestrzeń, żeby zagrać z trochę większym zamachem - powiedziała 33-latka.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek AFP

Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport