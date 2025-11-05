W tie-breaku pierwszego seta meczu Igi Świątek z Amandą Anisimovą było 2-1 dla raszynianki, gdy jeden z polskich kibiców zgromadzonych w hali krzyknął: "jedziesz z nią równo". Druga rakieta świata podniosła wzrok na jedną z bocznych trybun i kontynuowała przygotowanie do serwisu.

"No nie, drodzy państwo, to nie pomaga" - powiedział komentujący to spotkanie Żelisław Żyżyński. "Genialnie Iga odpowiada" - podsumowała Klaudia Jans-Ignacik, bo nasza rodaczka zdobyła punkt po świetnym forhendzie.

Sytuacja powtórzyła się przy stanie 6-2 i drugim serwisie przy piłce setowej dla Świątek. Ten sam fan znowu krzyknął, nie wiadomo co dokładnie, prawdopodobnie część jego komunikatu brzmiała "vamos Iga" ("vamos" to z hiszp. "naprzód, "jazda".) Po kilku sekundach otrzymał odpowiedź od innego kibica: "zamknij się".

Incydent z kibicem na meczu WTA Finals. Iga Świątek podeszła do sędzi

Polka ten punkt przegrała. "Szacunek dla niej, że w ogóle zaserwowała tę piłkę na drugą stronę. Po prostu to jest niewiarygodne, powinni już wyprowadzić tego pana, nie wiem, czemu jeszcze tego nie zrobili" - komentowała Jans-Ignacik.

Wymianę później Świątek wygrała seta i zapytała sędzię Julie Kjendlie o to, czy można wyrzucić tego kibica z trybun.

On jest ewidentnie pijany, można go wyrzucić? Przeszkadza w grze, krzyczy między pierwszym a drugim serwisem

Nie wiadomo, co dalej stało się z tym fanem, ale nie było już później słychać żadnych kolejnych krzyków.

