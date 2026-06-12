Gorąco przed Wimbledonem. Sabalenka skreślona. Świątek numerem 2

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Ledwo opadł kurz po Rolandzie Garrosie, a wzrok świata tenisa wędruje powoli w stronę kolejnego turnieju wielkoszlemowego - Wimbledonu. Giełda faworytek ruszyła już na dobre. Swoje "trzy grosze" wniósł w jej notowania słynny trener Brad Gilbert, który skreślił z grona ścisłych pretendentek do tytułu Arynę Sabalenkę. Zamiast niej wskazał trzy inne nazwiska. A numerem dwa na jego liście została obrończyni tytułu - Iga Świątek.

Iga Świątek w czapce po wygranej akcji na korcie ziemnym; Aryna Sabalenka w tle z wyrazem rozczarowania
Tenis. Na zdjęciu Iga Świątek oraz Aryna SabalenkaDomenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Ibrahim Ezzat / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Tegoroczny Wimbledon wystartuje 29 czerwca. Przed rokiem niespodziewany triumf na londyńskich kortach świętowała Iga Świątek, która na ostatnim Rolandzie Garrosie dotarła do czwartej rundy, przegrywając z Ukrainką Martą Kostiuk.

Finał w Paryżu stanowił ogromną niespodziankę. Zmierzyły się w nim bowiem świetnie spisująca się w tym roku, choć święcącą ostatecznie dopiero swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze Mirra Andriejewa oraz nasza polska bohaterka Maja Chwalińska, która jako pierwsza tenisistka w dziejach imprezy w stolicy Francji zdołała przebyć drogę od kwalifikacji aż do wielkiego finału.

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Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

A kto będzie faworytkę w brytyjskich progach klubu All England Lawn Tennis? Odpowiedzi na to pytanie podjął się podczas rozmowy "The Big T Podcast" na kanale "Tennis Channel" słynny trener Brad Gilbert.

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Wimbledon. Brad Gilbert typuje faworytki. Iga Świątek na liście

Amerykanin skreślił z grona trzech ścisłych faworytek do wygrania Wimbledonu liderkę rankingu WTA - Arynę Sabalenkę. W jego oczach na kilkanaście dni przed startem rywalizacji najwyżej stoją akcje reprezentantki Kazachstanu Jeleny Rybakiny, której gra - jak stwierdził - jest idealnie skrojona pod rywalizację na londyńskiej trawiastej nawierzchni.

Numerem dwa na liście Brada Gilberta została natomiast Iga Świątek, choć od września minionego roku nie zagrała w żadnym finale, co podkreślił sam 64-latek.

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Trzecią zawodniczką w rankingu Amerykanina została natomiast jego rodaczka - Amanda Anisimova. To właśnie reprezentantka Stanów Zjednoczonych zagrała z Igą Świątek w ubiegłorocznym finale, gładko przegrywając w dwóch setach 0:6, 0:6.

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Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
kobieta z prostymi, brązowymi włosami w jasnej bluzie z logotypami, trzyma uniesione dłonie na wysokości głowy, siedzi przed mikrofonem na tle ciemnej ściany z białymi napisami
Iga ŚwiątekAP Photo/Aaron FavilaEast News
Kobieta w srebrnej kurtce siedzi na krześle z dłońmi złożonymi przed twarzą, sprawia wrażenie zamyślonej lub zatroskanej, w tle widoczne rozmyte elementy areny sportowej.
Aryna SabalenkaClive BrunskillAFP


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