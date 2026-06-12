Gorąco przed Wimbledonem. Sabalenka skreślona. Świątek numerem 2

Tegoroczny Wimbledon wystartuje 29 czerwca. Przed rokiem niespodziewany triumf na londyńskich kortach świętowała Iga Świątek, która na ostatnim Rolandzie Garrosie dotarła do czwartej rundy, przegrywając z Ukrainką Martą Kostiuk.

Finał w Paryżu stanowił ogromną niespodziankę. Zmierzyły się w nim bowiem świetnie spisująca się w tym roku, choć święcącą ostatecznie dopiero swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze Mirra Andriejewa oraz nasza polska bohaterka Maja Chwalińska, która jako pierwsza tenisistka w dziejach imprezy w stolicy Francji zdołała przebyć drogę od kwalifikacji aż do wielkiego finału.

A kto będzie faworytkę w brytyjskich progach klubu All England Lawn Tennis? Odpowiedzi na to pytanie podjął się podczas rozmowy "The Big T Podcast" na kanale "Tennis Channel" słynny trener Brad Gilbert.

Wimbledon. Brad Gilbert typuje faworytki. Iga Świątek na liście

Amerykanin skreślił z grona trzech ścisłych faworytek do wygrania Wimbledonu liderkę rankingu WTA - Arynę Sabalenkę. W jego oczach na kilkanaście dni przed startem rywalizacji najwyżej stoją akcje reprezentantki Kazachstanu Jeleny Rybakiny, której gra - jak stwierdził - jest idealnie skrojona pod rywalizację na londyńskiej trawiastej nawierzchni.

Numerem dwa na liście Brada Gilberta została natomiast Iga Świątek, choć od września minionego roku nie zagrała w żadnym finale, co podkreślił sam 64-latek.

Trzecią zawodniczką w rankingu Amerykanina została natomiast jego rodaczka - Amanda Anisimova. To właśnie reprezentantka Stanów Zjednoczonych zagrała z Igą Świątek w ubiegłorocznym finale, gładko przegrywając w dwóch setach 0:6, 0:6.

Iga Świątek AP Photo/Aaron Favila East News

Aryna Sabalenka Clive Brunskill AFP





Świątek pokonuje Pegulę i awansuje do półfinału w Rzymie [WIDEO] © 2026 Associated Press - zdjęcia