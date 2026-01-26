Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gorąco przed meczem Świątek. Rybakina wypaliła ws. Polki. Tak zamierza ją pokonać

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Melbourne znów żyje tenisem, a przed Igą Świątek jedno z najtrudniejszych wyzwań w drodze po siódmy tytuł wielkoszlemowy. Jej ćwierćfinałowa rywalka Jelena Rybakina nie ukrywa, że ma już konkretny plan na pokonanie liderki światowego rankingu i zdradziła go tuż po awansie do najlepszej ósemki Australian Open.

Dwie kobiety w sportowych strojach tenisowych na zbliżeniu, każda na osobnym planie, skupione podczas rywalizacji na korcie tenisowym.
Iga Świątek i Jelena RybakinaMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP

W drugiej połowie stycznia Melbourne tradycyjnie zamienia się w światową stolicę tenisa, a kibice śledzą rywalizację o najcenniejsze trofea. Oczy fanów w Polsce zwrócone są na Igę Świątek, która walczy o siódme w karierze wielkoszlemowe trofeum. Wiceliderka światowego rankingu kobiecego tenisa pokonała najpierw Yue Yuan, Marie Bouzkovą i Annę Kalinską, a następnie odprawiła z kwitkiem Maddison Inglis i awansowała do ćwierćfinału Australian Open, w którym na jej drodze stanie Jelena Rybakina.

Zawodniczka reprezentująca Kazachstan zapewniła sobie miejsce w najlepszej ósemce turnieju, odnosząc czwarte z rzędu zwycięstwo w dwóch setach. W 1/8 finału pewnie pokonała Elise Mertens 6:1, 6:3, kontrolując przebieg spotkania od pierwszej do ostatniej piłki.

Jelena Rybakina ma sposób na Igę Świątek. Tak zamierza wyeliminować Polkę z Australian Open

Rywalizacja Igi Świątek i Jeleny Rybakiny od lat elektryzuje kibiców, bo niemal zawsze oznacza tenis na najwyższym światowym poziomie. Panie mierzyły się już 11-krotnie, a Polka prowadzi w bezpośrednim bilansie 6:5. Rybakina wygrała jednak ich ostatni pojedynek, rozegrany podczas WTA Finals w 2025 roku. To dodatkowo podgrzewa atmosferę przed nadchodzącym starciem.

    Przed ćwierćfinałem kazachska tenisistka dała jasno do zrozumienia, że wie, jak może przeciwstawić się sześciokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema. "Grałyśmy wiele razy. Oczywiście wiem, że muszę grać agresywnie i dokładać starań" - powiedziała mistrzyni Wimbledonu 2022 po meczu z Mertens. Wspomniała też ich spotkanie w Melbourne w 2023 roku, podkreślając znaczenie warunków i serwisu. Jak zaznaczyła, kluczem ma być agresywna gra od pierwszej piłki.

    Rybakina pozostaje w świetnej formie, wygrywając 17 z 18 ostatnich meczów, choć sama studzi emocje. "W ogóle nie myślę o ostatnich meczach z zeszłego roku" - podkreśliła, skupiając się wyłącznie na kolejnym wyzwaniu.

    Zawodowa tenisistka w fioletowym stroju sportowym z opaską na głowie i plastrem na prawym ramieniu zaciska pięść w geście determinacji podczas meczu tenisowego.
    Jelena RybakinaFAYEZ NURELDINEAFP
    Tenisistka w białym stroju i białej czapce wykonuje zamach rakietą podczas meczu, w tle rozmazane trybuny i niebieski kort.
    Jelena RybakinaSarah StierAFP
    Zawodniczka tenisowa w białej koszulce z rakietą w ręku, patrząca do góry z wyrazem zdziwienia lub rozczarowania na twarzy, na tle niebieskiej tablicy z napisem.
    Iga ŚwiątekAndrew Schwartz/SIPAEast News
