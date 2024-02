Gorąco przed meczem Igi Świątek. Oto, co piszą Rosjanie. Jaśniej się nie da

Iga Świątek prezentuje w Dubaju znakomitą formę. Reprezentantka Polski w czwartek stoczyła walkę o półfinał z finalistką tegorocznego Australian Open Qinwen Zheng. Pierwsza rakieta świata pewnie wygrała cale spotkanie 6:3, 6:2 i szykuje się już do kolejnego meczu. Jej następną rywalką będzie Anna Kalinska, która wyeliminowała z gry Coco Gauff. Choć zawodniczka z Moskwy stoi przed wielką szansą awansu do finału w Dubaju, to w opinii Rosjan nie jest faworytką w piątkowym meczu.