Gorąco po rezygnacji Rybakiny. Fani dobitnie o Idze Świątek. "Ma szczęście"

Sporym zaskoczeniem dla fanów tenisa była decyzja Jeleny Rybakiny. Jedna z głównych faworytek tegorocznego Roland Garrosa wycofała się z turnieju. Rywalka Igi Świątek podczas konferencji prasowej w Paryżu wyjawiła, co zmusiło ją do rezygnacji. Zdaniem kibiców, sytuacja z Kazaszką przyniesie ulgę pierwszej rakiecie świata. Nasza najlepsza zawodniczka w tym sezonie już kilka razy przegrała bowiem z 23-latką i teraz nie będzie musiała z nią rywalizować we Francji.