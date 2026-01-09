Godziny do starcia z USA, wydali werdykt ws. Świątek i spółki. Mecz już "rozstrzygnięty"
W sobotni poranek Polski czekają sportowe emocje związane z półfinałem United Cup. Mecz z USA rozpocznie się od pojedynku Huberta Hurkacza z Taylorem Fritzem, później do akcji wkroczy Iga Świątek, będzie też mikst. "Biało-Czerwoni" mają szansę na trzeci z rzędu finał tych rozgrywek. Na stronie internetowej WTA użytkownicy już "rozstrzygnęli" pojedynek naszych rodaków z Coco Gauff i spółką.
Sobotni poranek upłynie kibicom tenisa w Polsce pod znakiem wielkich emocji w United Cup. "Biało-Czerwoni" rozegrają półfinał tego turnieju przeciwko Stanom Zjednoczonym. O godzinie 7:30 Hubert Hurkacz rozpocznie konfrontację z Taylorem Fritzem, następnie Iga Świątek zmierzy się z Coco Gauff, a na koniec zaplanowano rywalizację mikstową.
Przypominamy, że transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Interia Sport przeprowadzi relację tekstową na żywo.
Na stronie internetowej WTA często odbywają się głosowania dotyczące przewidywań końcowych rozstrzygnięć meczów - nie inaczej jest w tym przypadku. Rezultaty napawają optymizmem - 76 procent użytkowników stwierdziło, że nasi rodacy pokonają USA, 24 proc. wskazało na Gauff i spółkę.
Polska - Szwajcaria. Kibice stawiają w większości na taki finał United Cup 2026
Podobne rezultaty tyczą się drugiego półfinału - 74 proc. osób wskazało awans Szwajcarii do finału, a 26 proc. - Belgii.
W ćwierćfinałach wszystkie mecze zakończyły się wynikiem 2:1 - USA, Polska, Belgia i Szwajcaria ograły odpowiednio Grecję, Australię, Czechy i Argentynę.
Dla naszego zespołu to czwarty z rzędu półfinał. W poprzednich dwóch edycjach udało się dostać do finału.