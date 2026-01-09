Partner merytoryczny: Eleven Sports

Godziny do starcia z USA, wydali werdykt ws. Świątek i spółki. Mecz już "rozstrzygnięty"

Tomasz Chabiniak

W sobotni poranek Polski czekają sportowe emocje związane z półfinałem United Cup. Mecz z USA rozpocznie się od pojedynku Huberta Hurkacza z Taylorem Fritzem, później do akcji wkroczy Iga Świątek, będzie też mikst. "Biało-Czerwoni" mają szansę na trzeci z rzędu finał tych rozgrywek. Na stronie internetowej WTA użytkownicy już "rozstrzygnęli" pojedynek naszych rodaków z Coco Gauff i spółką.

Hubert Hurkacz i Iga Świątek
Hubert Hurkacz i Iga ŚwiątekPatrick HAMILTONAFP

Sobotni poranek upłynie kibicom tenisa w Polsce pod znakiem wielkich emocji w United Cup. "Biało-Czerwoni" rozegrają półfinał tego turnieju przeciwko Stanom Zjednoczonym. O godzinie 7:30 Hubert Hurkacz rozpocznie konfrontację z Taylorem Fritzem, następnie Iga Świątek zmierzy się z Coco Gauff, a na koniec zaplanowano rywalizację mikstową.

Przypominamy, że transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Interia Sport przeprowadzi relację tekstową na żywo.

Na stronie internetowej WTA często odbywają się głosowania dotyczące przewidywań końcowych rozstrzygnięć meczów - nie inaczej jest w tym przypadku. Rezultaty napawają optymizmem - 76 procent użytkowników stwierdziło, że nasi rodacy pokonają USA, 24 proc. wskazało na Gauff i spółkę.

Polska - Szwajcaria. Kibice stawiają w większości na taki finał United Cup 2026

Podobne rezultaty tyczą się drugiego półfinału - 74 proc. osób wskazało awans Szwajcarii do finału, a 26 proc. - Belgii.

Wyniki ankiety internetowej dotyczącej przewidywań finału United Cup 2026 z opcjami par finałowych: Stany Zjednoczone kontra Szwajcaria, Stany Zjednoczone kontra Belgia, Polska kontra Szwajcaria oraz Polska kontra Belgia. Najwięcej głosów otrzymała par...
Ankieta WTA Finalswtatennis.commateriał zewnętrzny

W ćwierćfinałach wszystkie mecze zakończyły się wynikiem 2:1 - USA, Polska, Belgia i Szwajcaria ograły odpowiednio Grecję, Australię, Czechy i Argentynę.

Dla naszego zespołu to czwarty z rzędu półfinał. W poprzednich dwóch edycjach udało się dostać do finału.

Kawa/Zieliński - Hunter/Smith. Skrót meczuPolsat Sport
Kobieta ubrana w różową bluzę z kapturem i czapkę w tym samym kolorze siedzi, gestykuluje dłońmi i prowadzi rozmowę, obok widoczny biały ręcznik.
Iga ŚwiątekAFP
Zawodniczka tenisa ziemnego w czerwonym topie i białej spódnicy z rakietą w lewej dłoni wykonuje gest wzruszenia ramionami, stojąc na korcie podczas meczu.
Coco GauffCHARLY TRIBALLEAU AFP
Sportowiec w białej koszulce zaciśniętą pięścią unosi rękę w geście triumfu na tle niebieskiego kortu tenisowego.
Hubert Hurkacz rywalizował z Alexandrem Zverevem podczas United CupDAVID GRAY / AFPAFP

