W środę (4 marca) startuje turniej w Indian Wells. Iga Świątek rozstawiona jest z numerem "2" i podobnie jak 32 najwyżej plasowane zawodniczki rozpocznie zmagania od drugiej rundy.

24-latka zmierzy się w swoim pierwszym meczu z Francescą Jones albo kwalifikantką Kaylą Day. W 1/16 finału może dojść do starcia Polki z Marią Sakkari, a później z Karoliną Muchovą lub Qinwen Zheng. W 1/8 finału możliwa jest rywalizacja między Polką, a Karoliną Muchovą. W potencjalnym ćwierćfinale mogą czekać Mirra Andriejewa lub Elina Switolina.

Świątek czeka na pierwszy mecz w USA. Polka podsumowała początek sezonu

24-latka triumfowała w Indian Wells w sezonach 2022 i 2024. Z kolei 12 miesięcy temu oraz przed trzema laty docierała do półfinału. - Cudownie tu być. Naprawdę lubię to miejsce. Zawsze dobrze się tutaj bawimy jako zespół. Cieszę się, że wróciłam - przyznała na konferencji prasowej, którą zorganizowano tuż przed startem turnieju.

Polka w trakcie spotkania z dziennikarzami poruszyła wiele interesujących kwestii. Oceniła m.in. pierwsze dwa miesiące sezonu.

Wyniki na pewno nie były takie, jakich sobie bym życzyła, bo w większości turniejów odpadałam w okolicach ćwierćfinału. Wspaniale byłoby to poprawić, ale to oczywiście tenis i wpływ na to ma wiele różnych czynników

Świątek wspomnieniami wróciła m.in do Australian Open 2026, gdzie w ćwierćfinale przegrała z Jeleną Rybakiną.

- Ten pierwszy miesiąc był dość intensywny. Wygrana w United Cup, a potem Australian Open. Trudny turniej, gdzie wiele się dzieje. Przegrałam z Jeleną, ale ona wygrała cały turniej. Często w Melbourne taka sytuacja mi się przytrafia. Nie wiem dlaczego - powiedziała.

Później Świątek zagrała w Dosze, gdzie uległa w ćwierćfinale Marii Sakkari. - Czasem grałam naprawdę bardzo dobrze, ale nie potrafiłam utrzymać tego do końca meczu - ubolewała.

Świątek wprost o presji. Takie chce mieć podejście

Świątek podkreśliła, że ostatnie tygodnie spędziła w Warszawie, gdzie trenowała i poprawiała kilka rzeczy w swojej grze.

- Bardzo czekam na kolejne mecze, żeby poprawić jeszcze kilka rzeczy. Nie nakładam jednak na siebie zbyt dużej presji. Czuję, że mogę obniżyć swoje oczekiwania, aby skupić się na swojej pracy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać - dodała.

Świątek pierwszy mecz turnieju rozegra w sobotę czasu lokalnego, a swoją rywalkę powinna poznać w czwartek (5 marca). Tekstowe relacje "na żywo" z meczów 24-latki będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Iga Świątek Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek rozpocznie turniej WTA 1000 w Indian Wells od drugiej rundy Patrick T. Fallon / AFP AFP

Iga Świątek rozpocznie turniej w Indian Wells od drugiej rundy. Pierwszy mecz zagra w sobotę KARIM JAAFAR AFP

