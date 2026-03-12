Godziny do meczu. Świątek pod lupą organizatorów. Oficjalna publikacja

Najpierw triumf z Kaylą Day, potem udany rewanż za porażkę z Dohy w starciu z Marią Sakkari, a następnie cenne zwycięstwo po kapitalnej grze z Karoliną Muchovą. Iga Świątek jak dotąd wyśmienicie spisuje się na tegorocznej imprezie WTA 1000 w Indian Wells, dzięki czemu bez straty seta awansowała do ćwierćfinału. A teraz tylko godziny dzielą ją od awans do najlepszej czwórki prestiżowego turnieju.

Dzisiejszą rywalką wiceliderki rankingu WTA będzie ukraińska tenisistka Elina Switolina, której awans do tej fazy rywalizacji zapewnił krecz innej reprezentantki Czech - Kateriny Siniakovej.

To Iga Świątek jawi się jako faworytka pojedynku o półfinał. Nie tylko ze względu na popisową grę z Karolną Muchovą. Postawę naszej zawodniczki wzięli bowiem pod lupę organizatorzy kalifornijskiej imprezy.

Iga Świątek zachwyca. Organizatorzy w Indian Wells odnotowali kapitalny wyczyn Polki

Na oficjalnym portalu turnieju WTA w Indian Wells pojawiła się statystyczna zapowiedź czekających nas ćwierćfinałów. A tam wybita została między innymi postać Igi Świątek, która zachwyca swoją skutecznością w znanym na całym świecie kompleksie tenisowym.

- Wynoszący 25:3 bilans Świątek daje współczynnik 89,29 procent wygranych meczów na kalifornijskiej pustyni, najwyższy spośród wszystkich 16 ćwierćfinalistów - przekazali organizatorzy.

Co więcej, zaznaczyli także, przed jak wielką szansą staje w tym roku polska tenisistka.

- Żadna kobieta nie wygrała nigdy trzech tytułów singlowych na kalifornijskiej pustyni. Iga Świątek jest o trzy wygrane mecze od tego, by zostać pierwszą w historii - czytamy.

Nasza druga rakieta świata triumfowała w Indian Wells w 2022 oraz 2024 roku, za każdym razem pokonując w finale Greczynkę Marię Sakkari, którą teraz zdążyła już odprawić z kwitkiem. W tej edycji wśród potencjalnych finałowych rywalek Igi Świątek znajduje się między innymi jej największa rywalka - Aryna Sabalenka.

Iga Świątek Ma Ping/Xinhua News/East News AFP

Iga Świątek Izhar KHAN / AFP AFP

Iga Świątek Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek/Casper Ruud - Jelena Rybakina/Taylor Fritz. WIDEO Polsat Sport