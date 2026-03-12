Godziny do meczu. Świątek pod lupą organizatorów. Oficjalna publikacja

Tomasz Brożek

Już tylko godziny dzielą nas od meczu Iga Świątek - Elina Switolina, którego stawką będzie awans do półfinału turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Przed serią czwartkowych meczów pod lupę organizatorów imprezy trafiła między innymi Iga Świątek. Na oficjalnym portalu przedstawione zostały ustalenia dotyczące Polki, a także pojawiła się informacja mówiąca o tym, o jak wielką stawkę walczy obecnie nasze wiceliderka rankingu WTA.

Iga Świątek w białym stroju sportowym wyciera twarz białym ręcznikiem podczas meczu tenisowego.
Tenis. Iga Świątek - wiceliderka rankingu WTACLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Najpierw triumf z Kaylą Day, potem udany rewanż za porażkę z Dohy w starciu z Marią Sakkari, a następnie cenne zwycięstwo po kapitalnej grze z Karoliną Muchovą. Iga Świątek jak dotąd wyśmienicie spisuje się na tegorocznej imprezie WTA 1000 w Indian Wells, dzięki czemu bez straty seta awansowała do ćwierćfinału. A teraz tylko godziny dzielą ją od awans do najlepszej czwórki prestiżowego turnieju.

Dzisiejszą rywalką wiceliderki rankingu WTA będzie ukraińska tenisistka Elina Switolina, której awans do tej fazy rywalizacji zapewnił krecz innej reprezentantki Czech - Kateriny Siniakovej.

    To Iga Świątek jawi się jako faworytka pojedynku o półfinał. Nie tylko ze względu na popisową grę z Karolną Muchovą. Postawę naszej zawodniczki wzięli bowiem pod lupę organizatorzy kalifornijskiej imprezy.

    Świątek tuż po meczu z Muchovą nadała pilny komunikat. Poszło w świat

    Iga Świątek zachwyca. Organizatorzy w Indian Wells odnotowali kapitalny wyczyn Polki

    Na oficjalnym portalu turnieju WTA w Indian Wells pojawiła się statystyczna zapowiedź czekających nas ćwierćfinałów. A tam wybita została między innymi postać Igi Świątek, która zachwyca swoją skutecznością w znanym na całym świecie kompleksie tenisowym.

    - Wynoszący 25:3 bilans Świątek daje współczynnik 89,29 procent wygranych meczów na kalifornijskiej pustyni, najwyższy spośród wszystkich 16 ćwierćfinalistów - przekazali organizatorzy.

    Co więcej, zaznaczyli także, przed jak wielką szansą staje w tym roku polska tenisistka.

    - Żadna kobieta nie wygrała nigdy trzech tytułów singlowych na kalifornijskiej pustyni. Iga Świątek jest o trzy wygrane mecze od tego, by zostać pierwszą w historii - czytamy.

    Nasza druga rakieta świata triumfowała w Indian Wells w 2022 oraz 2024 roku, za każdym razem pokonując w finale Greczynkę Marię Sakkari, którą teraz zdążyła już odprawić z kwitkiem. W tej edycji wśród potencjalnych finałowych rywalek Igi Świątek znajduje się między innymi jej największa rywalka - Aryna Sabalenka.

      Tenisistka w białym stroju sportowym i czapce z daszkiem stoi na korcie podczas meczu, jest skoncentrowana, widoczne są logotypy sponsorskie na jej koszulce oraz flaga Polski.
      Iga ŚwiątekMa Ping/Xinhua News/East NewsAFP
      Tenisistka w białej czapce i sportowym stroju trzyma rakietę tenisową, wyrażając intensywną koncentrację podczas meczu na profesjonalnym korcie.
      Iga Świątek Izhar KHAN / AFPAFP
      Sportowiec w jasnej bluzie i błękitnej czapce z daszkiem udziela wywiadu podczas konferencji prasowej, siedząc przy mikrofonie z nazwą turnieju, na stole leży bukiet kwiatów, w tle widoczne logotypy sponsorów i organizatorów turnieju tenisowego.
      Iga ŚwiątekArtur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Iga Świątek/Casper Ruud - Jelena Rybakina/Taylor Fritz. WIDEOPolsat Sport
