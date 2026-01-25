Godziny do meczu Świątek. Niebywały komunikat. Oto co może stać się z Polką

Iga Świątek pokonała już trzy pierwsze szczeble turniejowej drabinki Australian Open. A na każdym z nich czekało na nią zupełnie inne wyzwanie.

Na dobry początek Polka nieco męczyła się w starciu z kwalifikantką Yue Yuan, choć ostatecznie zdołała zamknąć je w dwóch setach 7:6(5), 6:3. Później pewnie ograła Czeszkę Marie Bouzkovą 6:3, 6:3, nie pozwalając jej rozwinąć skrzydeł. A w sobotę zmierzyła się z Anną Kalinską w meczu, który przypominał tenisowy rollercoaster.

Każdy z trzech setów zakończył się wynikiem 6:1. Zmieniały się jednak ich zwyciężczynie. W pierwszej partii górą była Iga Świątek, drugą wygrała Rosjanka, a na koniec to druga rakieta świata udowodniła swoją wyższość.

- Były dwa zwroty akcji. (...) Ale szczerze mówiąc nie jestem zaskoczona, bo Anna potrafi grać świetnie. I właśnie to zrobiła w drugim secie. Może ja mogłam go rozpocząć bardziej intensywnie lub zrobić coś innego. Ale właśnie to udało się w trzecim secie. Więc jestem szczęśliwa po tym spotkaniu - tłumaczyła po swoim triumfie nad Kalinską Iga Świątek.

Rywalką Polki w boju o ćwierćfinał Australian Open mogła być obecna podopieczna jej byłego trenera Tomasza Wiktorowskiego - Naomi Osaka. Mogła, bo Japonka z powodu problemów zdrowotnych niestety wycofała się z rywalizacji. Skorzystała na tym 168. w rankingu WTA reprezentantka gospodarzy Maddison Inglis, która wyjdzie na kort z Igą Świątek, szukając sensacji.

Głos przed tym pojedynkiem zabrali na łamach oficjalnego serwisu organizatorzy wielkoszlemowej rywalizacji w Melbourne.

Australian Open. Organizatorzy reagują przed meczem Iga Świątek - Maddison Inglis

Jak zaznaczono w komunikacie zapowiadającym poniedziałkowe zmagania, Iga Świątek zmierzy się z Maddison Inglis po raz drugi w karierze. Poprzednio obie zawodniczki spotkały się na korcie pięć lat temu, gdy Polka pokonała Australijkę w Adelajdzie. Jeśli tym razem będzie podobnie, naszą 24-latkę może spotkać coś wyjątkowego - zdoła zapisać się w historii.

Po przetrwaniu zaciętej, trzysetowej rywalizacji z Anną Kalinską, rozstawiona z numerem drugim Iga Świątek kieruje wzrok w stronę możliwości zostania najmłodszą tenisistką, która zanotuje sześć awansów do ćwierćfinałów Wielkiego Szlema z rzędu od czasów Sereny Williams na Wimbledonie w 2003 roku

Dodali przy tym, że także licząca na wsparcie rodzimej publiczności Maddison Inglis może zapisać się w annałach, jeśli sprawi sensację, ogrywając Igę Świątek. Bo ostatnią Australijką, która zdołała wyeliminować na Australian Open jedną z dwóch najwyżej rozstawionych zawodniczek była Wenyd Turnbull, która w 1980 roku wykluczyła z rywalizacji Martinę Navratilovą.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek AFP

Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport