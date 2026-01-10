Godziny do meczu Świątek, a tu taka nowina. Wszystko jasne ws. finału
Polacy walczą o wielki finał United Cup. Zanim jednak Hubert Hurkacz i Iga Świątek pojawią się na korcie, publiczność zgromadzona na trybunach miała okazję oglądać starcie Szwajcarów z Belgami. Piekielnie zacięty bój musiał zostać rozstrzynięty przez super tie-break. Wreszcie nadeszło rozstrzygnięcie i wiemy, z kim Polacy mogą się zmierzyć w ewentualnym finale.
Ćwierćfinałowe starcie United Cup pomiędzy Polakami i Australijczykami nie zawiodło. Po wygranej Igi Świątek i porażce Huberta Hurkacza, wszystko było w rękach Katarzyny Kawy i Jana Zielińskiego. Ci stanęli na wysokości zadania i dali biało-czerwonym awans do półfinału. Tutaj Polaków czeka bój z Amerykanami, ale wcześniej wyłoniony został już pierwszy finalista.
Na Sobotni poranek czasu polskiego zaplanowano kolejne starcia biało-czerwonych, którzy o wielki finał walczyć będą z Amerykanami. Najpierw na korcie pojawi się Hubert Hurkacz, a jego rywalem będzie Taylor Fritz. Po nich zawalczą Iga Świątek i Coco Gauff, a na koniec zobaczymy oczywiście rywalizację drużyn mieszanych. Zanim na korcie pojawił się Hurkacz, jasne już było, z kim ewentualnie przyjdzie walczyć Polakom.
United Cup: Wielki bój o finał. Szwajcaria starła się z Belgią
Późną nocą czasu polskiego, swój mecz rozpoczęli Stan Wawrinka i Zizou Bergs. Belg ostatecznie zwyciężył w trzech setach 6:3, 6:7(4), 6:3. Chwilę później na korcie pojawiła się Belinda Bencić, która również nie bez problemów pokonała Elisę Mertens.
Szwajcarka wygrała 6:3, 4:6, 7:6(0) i jasne stało się, że kwestia finału rozstrzygnie się w rywalizacji miksta.
Partnerem Bencić został 21-letni Jakub Paul, natomiast Belgowie wyszli w tym samym składzie, w którym rywalizowali w grze pojedynczej. Tutaj również nie zabrakło emocji do samego końca.
Pierwsza partia padła łupem Szwajraców, którzy wygrali 6:3. W drugim secie Belgowie jednak się przebudzili i wygrali 6:0. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był więc super tie-break. Tutaj Szwajcarzy znów pokazali klasę i wygrali 10:5, stając się pierwszym finalistą.
Teraz o drugie miejsce finałowe Polska powalczy z Amerykanami, by ewentualnie jutro rano zmierzyć się w wielkim finale z Belgią.