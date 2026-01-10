Godziny do meczu Świątek, a tu taka nowina. Wszystko jasne ws. finału

Ćwierćfinałowe starcie United Cup pomiędzy Polakami i Australijczykami nie zawiodło. Po wygranej Igi Świątek i porażce Huberta Hurkacza, wszystko było w rękach Katarzyny Kawy i Jana Zielińskiego. Ci stanęli na wysokości zadania i dali biało-czerwonym awans do półfinału. Tutaj Polaków czeka bój z Amerykanami, ale wcześniej wyłoniony został już pierwszy finalista.

Na Sobotni poranek czasu polskiego zaplanowano kolejne starcia biało-czerwonych, którzy o wielki finał walczyć będą z Amerykanami. Najpierw na korcie pojawi się Hubert Hurkacz, a jego rywalem będzie Taylor Fritz. Po nich zawalczą Iga Świątek i Coco Gauff, a na koniec zobaczymy oczywiście rywalizację drużyn mieszanych. Zanim na korcie pojawił się Hurkacz, jasne już było, z kim ewentualnie przyjdzie walczyć Polakom.

United Cup: Wielki bój o finał. Szwajcaria starła się z Belgią

Późną nocą czasu polskiego, swój mecz rozpoczęli Stan Wawrinka i Zizou Bergs. Belg ostatecznie zwyciężył w trzech setach 6:3, 6:7(4), 6:3. Chwilę później na korcie pojawiła się Belinda Bencić, która również nie bez problemów pokonała Elisę Mertens.

Szwajcarka wygrała 6:3, 4:6, 7:6(0) i jasne stało się, że kwestia finału rozstrzygnie się w rywalizacji miksta.

Partnerem Bencić został 21-letni Jakub Paul, natomiast Belgowie wyszli w tym samym składzie, w którym rywalizowali w grze pojedynczej. Tutaj również nie zabrakło emocji do samego końca.

Pierwsza partia padła łupem Szwajraców, którzy wygrali 6:3. W drugim secie Belgowie jednak się przebudzili i wygrali 6:0. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był więc super tie-break. Tutaj Szwajcarzy znów pokazali klasę i wygrali 10:5, stając się pierwszym finalistą.

Teraz o drugie miejsce finałowe Polska powalczy z Amerykanami, by ewentualnie jutro rano zmierzyć się w wielkim finale z Belgią.

Iga Świątek rywalizowała z Katie Boulter w ćwierćfinale United Cup DAVID GRAY / AFP AFP

Iga Świątek rywalizowała z Coco Gauff w finale United Cup 2025 SAEED KHAN / AFP AFP

Hubert Hurkacz rywalizował z Taylorem Fritzem w finale United Cup 2025 STEVE CHRISTO / AFP AFP