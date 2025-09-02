Godziny do meczu Świątek, a on już zna rozstrzygnięcie. Wskazał to bez wahania

Iga Świątek cały czas znajduje się w doskonałej dyspozycji, którą pokazuje na Flushing Meadows. Przeszła już cztery rundy. Straciła tylko jednego seta, choć poprzeczka będzie zawieszona coraz wyżej. W ćwierćfinale zmierzy się z Amandą Anisimową, dla której będzie to próba rewanżu za fatalną grę w finale Wimbledonu, gdzie nie zdobyła przeciwko Polce ani gema.

Marcin Matkowski z rozmowie z Polską Agencją Prasową nie miał wątpliwości, że rewanż zawodniczki urodzonej w Freehold Township będzie nieudany.

- Teraz też Iga wygra. Być może nie tak gładko i wysoko, jak wówczas, ale jest zdecydowaną faworytką. Oczywiście Anisimowa będzie miała za sobą publiczność, a korty twarde to zdecydowanie inna nawierzchnia od wimbledońskiej trawy i Amerykanka na niej powinna czuć się pewniej, ale to nie zmienia faktu, że Polka ma więcej atutów, nawet biorąc pod uwagę, że po klęsce w Londynie Amerykanka może wyjść na kort ze świadomością, że już gorzej być nie może i zagrać z większą swobodą - powiedział.

W jego opinii raszynianka jest faworytką nie tylko nadchodzącego meczu, ale w ogóle całej imprezy. - Wygrała w ostatnim okresie dwa ważne turnieje, w Londynie i Cincinnati. Oczywiście, każdemu może przytrafić się słabszy mecz, jak jej w drugiej rundzie, kiedy z problemami pokonała Holenderkę Suzan Lamens. W innych spotkaniach, a szczególnie tym ostatnim, potwierdza wysoką formę, jaką prezentuje od Wimbledonu - podkreślił nasz były deblista.

Odniósł się także do postaci Aryny Sabalenki, która jako liderka światowego rankingu znajduje się rzecz jasna w innej połówce drabinki niż wiceliderka Świątek. W jego opinii tegoroczne wielkoszlemowe porażki Białorusinki (finałowe w Australian Open i Rolandzie Garrosie, półfinałowa na Wimbledonie) mogą być bardziej "prawem serii" niż działać motywująco na zawodniczkę z Mińska.

To też w pewnym stopniu może sprzyjać Idze

Jeśli Świątek pokona Anisimową, a Naomi Osaka Karolinę Muchovą, to dojdzie do spotkania Igi z podopieczną jej byłego trenera. Matkowski określa takie potencjalne starcie w półfinale jako "bardzo ciekawe wydarzenie z perspektywy polskiego kibica".

Polsat Sport Polsat Sport

Amanda Anisimowa, 10.07.2025 r. KIRSTY WIGGLESWORTH East News

Iga Świątek w ćwierćfinale US Open zagra z Amandą Anisimovą Angela Weiss AFP

Iga Świątek, US Open 2025 Sarah Stier AFP